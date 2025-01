Capelli rompe col Campo largo 

I nomi dei possibili candidati sindaci per il comune di Nuoro si ricorrono da mesi. Ma gli unici certi, per ora, sono quelli degli eletti nelle federazioni dei partiti. Fase congressuale pare giunta al termine, pronta a dare un’accelerata allo scacchiere politico per le amministrative. Rifondazione comunista, riunita a Nuoro, conferma alla segreteria provinciale Francesco Maggi. Ieri a Sorgono l’elezione di Michele Piras a coordinatore di Sinistra italiana: parla subito di «alleanza con il campo largo e sensibile». Campo che perde Roberto Capelli, che tira bordate alla Todde: «L’ho sostenuta, sbagliando». Dal centrodestra Pierluigi Saiu rincara: «Il collante Todde non funziona più».

Sinistra Italiana

«Lavoreremo dentro un campo largo e sensibile, ai diritti sociali e civili per la rinascita economica e culturale della Sardegna centrale, per restituire un governo democratico e progressista a Nuoro, per difendere i nostri Comuni dalla spoliazione dei servizi e dallo spopolamento», dice Piras, ex deputato di Sel, nuovo segretario provinciale di Sinistra italiana, eletto all’unanimità. «Il territorio ha le potenzialità per risorgere: ci sono intelligenze, energie positive, paesaggio, cultura, il comune obiettivo dell’Einstein Telescope. Lo faremo da sinistra, dentro il progetto politico di Avs». Primo obiettivo le comunali a Nuoro.

Dietrofront

Se da Avs arriva una dichiarazione di fedeltà, nel campo largo Roberto Capelli rompe: «Ho proposto, sostenuto e votato la Todde. In questi primi mesi di governo ha deluso e tradito tutte le aspettative in termini di azione politica, cambiamento del metodo e scelte di merito, ha superato il “mercato” degli incarichi e delle consulenze clientelari di tutte le passate legislature, calpestando l’impegno preso nel privilegiare competenza e merito. Non avrei mai pensato fosse capace di tanta spregiudicatezza. Fino a prova contraria ritengo di aver sbagliato e chiedo scusa a quanti mi hanno gratificato nel chiedermi un consiglio sul voto». Capelli ricorda che i suoi malumori nascono da luglio e nulla hanno a che fare con «sopraggiunti eventi giudiziari pur gravi e preoccupanti». Auspica «la decadenza della Todde per manifesta incompetenza, anche e soprattutto per Nuoro».

Rifondazione

Maggi, confermato per 4 anni, parla della costruzione «di un blocco politico unitario con tutte le realtà politiche e le associazioni che si chiamano fuori dalle politiche guerrafondaie». Obiettivo pensare ai reali bisogni come «sanità, istruzione, rinnovo dei contratti di lavoro con stipendi ridotti al minimo storico».

Centrodestra

Nel centrodestra si attendono i primi veri passi. Laura Sanna coordinatrice cittadina di FdI, assicura: «Dalla prossima settimana cercherò di incontrare gli alleati». All’attacco l’ex assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, che lavora ad una civica: «Nel campo largo sono tutti convinti che il collante della Todde sia una pozione miracolosa, ma questi mesi di governo e il pasticcio sulle spese elettorali dicono che non sono in grado di governare la Regione né fare un bel lavoro nella città di Nuoro. Serve che le forze civiche e moderate che non fanno parte del campo largo trovino al più presto un momento di incontro per una proposta seria e credibile».

