Capelli pronto a scendere in campo  

Roberto Capelli scende in campo: la volontà di candidarsi pare ormai certa. Se da un lato lui torna in azione, dall’altro l’ex sindaco Andrea Soddu ammette con un briciolo di amarezza di aver commesso degli errori con tutta probabilità evitabili. Tutto emerge nell’incontro di ieri alla biblioteca Satta, organizzato da Capelli in vista delle elezioni comunali.

«La politica di oggi si basa soprattutto sullo scontro, mentre nel momento di confronto manca l’attenzione della gente. Questa è una città molto litigiosa, come il territorio. Assumerò un’iniziativa: le riunioni pre elettorali in maniera pubblica per confrontarci sul futuro della città. Al momento non sono candidato a sindaco, ma potrei pensarci. È un metodo per confrontarsi con chi è stato sindaco finora. Se una città ha dato tanto, è il momento di mettersi a disposizione. Credo ci sia un deficit di competenza nella rappresentanza politica di oggi», dice Capelli durante l’incontro “Governare-amministrare. Ieri, oggi, domani” in compagnia di Annico Pau, Massimo Zedda, Daniela Falconi e Andrea Soddu. Grande assente Alessandro Bianchi, previsto tra gli ospiti.

Dopo le dimissioni

A metterci la faccia con sincerità e un pizzico di strategia è l’ex sindaco Soddu: «Non parlo di cosa è andato storto, guardo le cose positive. La maggior parte degli amministratori sardi sono sindaci civici, non esiste più un ruolo dei partiti. Bisogna superare le difficoltà. Lasciamo perdere i malumori che non sono costruttivi. Ho fatto degli errori, avrei dovuto curare di più il Consiglio comunale e, tornando indietro, avrei fatto la lista non all’ultimo giorno ma per tempo chiedendo la disponibilità alle persone appassionate e valutato diversamente il rapporto con le forze politiche. Ad ogni modo non facciamoci prendere dalla rassegnazione, facciamo politica. È possibile invertire la rotta».

Altri interventi

Realista Annico Pau: «Fare il sindaco oggi è più difficile di ieri. Vedo un futuro un po' nero, formule non ne ho. Alla città basterebbe un’amministrazione seria, che porti a compimento le opere». Falconi, presidente di Anci Sardegna e sindaca di Fonni, afferma: «È importante dialogare. Lavorare in un’amministrazione comunale è un passaggio essenziale prima di ricoprire incarichi superiori. Invito i giovani a candidarsi al Consiglio. Avere un’amministrazione forte a Nuoro fa sentire più forte il territorio».

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda dice: «Il fatto che ci si incontri al di là delle appartenenze politiche è molto importante per creare percorsi condivisi sui programmi, costruire coalizioni per il benessere dei cittadini. Tornare in questa città è come tornare a casa, anche perché mio bisnonno era il proprietario del Tettamanzi, dell’Eliseo, della fabbrica di gassose. Penso che a livello nazionale ci sia un totale scollamento rispetto alle problematiche reali. Prima non si potevano ricoprire cariche superiori senza aver ricoperto prima quelle inferiori».

