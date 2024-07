Capelli primo (auto) candidato 

L’Europeade incombe, dietro l’angolo c’è un Redentore da organizzare, ma in città è iniziata la corsa alle amministrative del dopo Soddu e il tavolo del Campo largo alla ricerca di una sintesi. Oltre i ragionamenti spunta già un primo nome ufficiale per la guida della città. Roberto Capelli, sui social, invoca le primarie ed è chiarissimo. «Io sicuramente sono pronto a scendere in campo. Alle primarie meglio che ci siano più candidati e candidate che si propongono. Credo che sia una proposta lecita, si può concordare o no». Dal Campo largo, dove il rappresentante della Base ha già creato sconquasso in Regione tirando pr la giacchetta la Tolde, il coro è per ora unanime «È prematuro». Ma nessuno sbatte la porta.

I primi nomi

Capelli esce allo scoperto, ma a Nuoro i nomi di aspiranti sindaci non mancano. Come quello di una donna, Rosa Canu, ma anche dell’ex vicesindaco Leonardo Moro. «Io la candidatura non la voglio, non aspetto che qualcuno me la dia. O si fanno le primarie – dice Capelli – o se ne parla, poi vediamo quali sono i criteri che eventualmente il tavolo deciderà di seguire. Il nostro rappresentante, Narciso Guria rappresenta tre liste, Progressisti, La Base e Un’altra Sardegna io spero che tutti quelli che ci sono rappresentino delle liste. Credo sia mio dovere impegnarmi, non chiedo autorizzazione né battesimi. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, che può essere negativa o positiva, lasciamo scegliere ai nuoresi. Credo che l’ultima scelta spetti alla gente».

Il tavolo

Il tavolo però rallenta, aspetta la Todde e di capire gli equilibri. Anche perché, le elezioni in città potrebbero essere in contemporanea con quelle della Provincia, dove in tanti vedono tra i favoriti Giuseppe Ciccolini (Pd) destinato a porre fine al regno del commissario Costantino Tidu che dura ininterrottamente dal 2016. Se Sebastian Cocco evita di commentare, dal Pd il segretario Giovanni Mossa dice: «Stiamo cercando di costruire il modello del Campo Largo in città e vogliamo concentrare le forze di centrosinistra in un’unica coalizione, ma siamo ancora ai principi. Aspettiamo la Todde al tavolo, che possa consentire di muoverci in un perimetro riconosciuto. Le primarie? Non ci siamo arrivati. Il Pd è il partito più grosso della coalizione e ascolta la coalizione». Dai socialisti Monica Carta parla «di unità del centrosinistra. Sulle primarie si discuterà nel prossimo tavolo». Francesco Guccini sostiene che: «prima di parlare di un sindaco o primarie si discute di programmi. Le primarie è uno dei metodi democratici ma non l’unico». Dal M5stelle Giovanni Uda ribadisce: «Noi stiamo parlando col Campo largo di programmi, ma non c’è ancora nessun sindaco o un metodo». Lisetta Bidoni non chiude nessuna porta: «Mi confronto con tutti. Oggi mi pare prematuro un dialogo può iniziare a fine settembre ma non ho preclusione nemmeno alle primarie, ma servono figure all’altezza di spessore. Può essere uno degli argomenti».

