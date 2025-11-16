«Caparezza? È uno di famiglia» Foto, autografi, dischi tra le mani 

Una folla di oltre mille persone ha invaso ieri pomeriggio la libreria Feltrinelli di via Roma. Tutti in fila per incontrare Caparezza. Un ritorno esplosivo in città per l’artista, per presentare e firmare “Orbit Orbit”, il suo nono album: un disco-fumetto uscito il 31 ottobre che segna un nuovo capitolo nella sua ricerca artistica. Un progetto che l’artista definisce come un’esperienza quasi trascendentale, un viaggio in cui abbandona le sovrastrutture e si riavvicina a Michele, alla parte più autentica di sé. Tutto inizia da “Fluttuo, orbito”, la traccia-manifesto che apre il disco e accompagna l’ascoltatore in un cosmo personale e intimo, fatto di immagini, pensieri e quella fantasia capace di salvarci quando la vita terrena pesa. Un viaggio che nasce anche dalle ferite: Caparezza negli ultimi anni ha raccontato la convivenza con l’acufene e la recente diagnosi di ipoacusia. Da quel silenzio forzato riparte, costruendo un universo dove musica e immaginazione tornano a salvarlo.

I fan

L’inizio del firmacopie era previsto per le 16, ma bastano pochi minuti per capire che i piani vanno riscritti: una voce annuncia con entusiasmo che Caparezza arriverà con mezz’ora d’anticipo. Un segnale chiarissimo della folla che da ore riempie ogni angolo della Feltrinelli di via Roma pur di vedere da vicino Michele Salvemini. La libreria è un mare in movimento: gli addetti raccontano che le copie dell’album sono andate esaurite in un lampo e che, per non lasciare nessuno a mani vuote, si è iniziato a distribuire cartoline da autografare. Il pubblico è un caleidoscopio: famiglie con bambini, trentenni cresciuti con “Fuori dal tunnel”, e tantissimi giovani, alcuni giovanissimi. Caterina Cojana e Leonardo Pasquantonio, entrambi 14 anni, stringono la loro copia come fosse un tesoro. «Per me è uno di famiglia», confessa lei, che lo ascolta fin da bambina. Lui annuisce con lo sguardo emozionato: «Per me è un idolo, mi è entrato nel cuore. Mi trasmette interesse e soddisfazione sentirlo cantare: è spettacolare».

Tradizione

Il firmacopie di ieri non ha solo entusiasmato: ha anche stupito. In un’epoca in cui la musica vive su Spotify, Apple Music e YouTube, vedere così tante persone con un disco fisico in mano ha raccontato un’altra storia. «Io sono un ragazzo old school», sorride Loris Muggittu, 16 anni, appassionato di vinili. «I miei capelli lunghi arrivano da lui». «Ci emoziona che abbia fatto anche un fumetto: per chi ama i libri è un pezzo imperdibile», dicono Claudia Pedoni, 44 anni, da San Sperate, e Anna Maria Pedoni, 49, da Carbonia. C’è anche chi non ha mai tradito il formato originale: «Sono fissato con i Cd fisici, li ho tutti dal primo all’ultimo», racconta Andrea Bistrussu, 28 anni. Tra la folla spunta anche Ester Mura, 42 anni, da Macomer, che Caparezza riconosce subito: «Lo seguo da quando ero ragazzina sul suo vecchio forum. Ho partecipato anche al videoclip di “Eroe” girato in Sardegna».

L’artista

Caparezza, emozionato per il ritorno in Sardegna, affronta il cuore del tema. «Non so se stiamo davvero tornando alle origini: nel mio caso i fan preferiscono il disco fisico. E questo mi fa piacere. Oggi è persino difficile trovarli, ma averli tra le mani permette di approfondire l’opera, di tenerla ordinata, non dispersa nel flusso digitale».

