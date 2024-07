Capannoni minacciati dalle fiamme 

Un incendio è divampato ieri nelle campagne di Furtei, in località Is Erumus. Le fiamme hanno divorato decine di ettari di vegetazione lungo il fiume, nella parte nord rispetto all’abitato, riducendo in cenere canneti, erbe e arbusti.

Sulle cause dell’incendio sono ancora in corso gli accertamenti, di sicuro i danni potevano essere più gravi considerata la vicinanza al centro abitato. Il Corpo forestale è intervenuto prontamente, supportato da un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Le squadre a terra, con la collaborazione dei barracelli locali, hanno lavorato senza sosta per domare l'incendio. Sul posto, a coordinare le operazioni di spegnimento, il direttore delle operazioni appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Barumini. La situazione è stata particolarmente critica, con le fiamme a meno di 500 metri da capannoni e a un chilometro dal centro abitato, con fumo e cenere che venivano trasportati lontano. Fortunatamente, grazie alla rapida risposta dei soccorsi, il pericolo è stato arginato e l’incendio è stato spento. Nel tardo pomeriggio si sono completate le operazioni di bonifica.

