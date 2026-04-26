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Zerfaliu.
27 aprile 2026 alle 00:20

Capannone in fiamme, danni ingenti 

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Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto un ricovero attrezzi a Zerfaliu è iniziata la conta dei danni. Le fiamme, divampate nella tarda serata di sabato, hanno danneggiato due automezzi, un carico di legname, masserizie e altre attrezzature custodite nel garage di via Dante.

Dai primi riscontri dei vigili del fuoco sembrerebbe che all’origine dell’incendio ci sia stato un guasto a qualche impianto ma sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 di sabato quando il proprietario dello stabile ha notato il fumo e visto le fiamme che avvolgevano le auto e le altre attrezzature. Subito ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. I danni sono ingenti, anche il capannone è stato danneggiato in maniera importante. ( v. p. )
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