Capannone in fiamme, danni ingenti 

Il giorno dopo l’incendio che ha distrutto un ricovero attrezzi a Zerfaliu è iniziata la conta dei danni. Le fiamme, divampate nella tarda serata di sabato, hanno danneggiato due automezzi, un carico di legname, masserizie e altre attrezzature custodite nel garage di via Dante.

Dai primi riscontri dei vigili del fuoco sembrerebbe che all’origine dell’incendio ci sia stato un guasto a qualche impianto ma sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 di sabato quando il proprietario dello stabile ha notato il fumo e visto le fiamme che avvolgevano le auto e le altre attrezzature. Subito ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area. I danni sono ingenti, anche il capannone è stato danneggiato in maniera importante. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA