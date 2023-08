Capannone e pagliaio in cenere Fiamme anche in campagna  

Anche ieri fiamme in Marmilla, Montiferru e Planargia.

Gonnosnò

A Gonnosnò un capannone comunale utilizzato da privati è andato distrutto nella notte di venerdì per un incendio che si è verificato nella strada di circonvallazione. In cenere anche le numerose balle di foraggio custodite nella struttura. Si sono salvati dalle fiamme invece gli altri due capannoni che si trovano vicini. Per spegnere l'incendio sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Oristano che hanno lavorato per alcune ore. Nella mattinata di ieri una squadra è ritornata sul posto per concludere le operazioni di bonifica. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Mogoro per chiarire le origini delle fiamme.

Seneghe

Ieri all’alba invece i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio in un pagliaio alla periferia del paese. Dopo poche ore le fiamme sono state spente ma i danni alla struttura sono ingenti. Sull’episodio interviene anche l’associazione Ex esposti amianto che chiede a sindaco e Asl «un intervento urgente utile a verificare eventuali rischi sanitari e ambientali che potrebbero essere dovuti dalla presenza di eternit sul tetto del fienile».

Sagama

Nel pomeriggio ancora i vigili del fuoco, ma anche Forestale e due elicotteri, sono intervenuti nelle campagne di Riu Ralzu a Sagama: in cenere sei ettari di pascoli . ( s. c. )

