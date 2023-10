Capannone distrutto dal fuoco, non è stato un incendio doloso 

Si sarebbe sviluppato per cause accidentali l’incendio che nella notte tra giovedì e ieri ha semidistrutto un capannone agricolo a Monte Trexenta, nelle campagne di Serdiana. La struttura di proprietà di Francesco Baldussu, allevatore del paese, ha subito danni ingenti. I rilievi, effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, hanno escluso l’ipotesi di un innesco doloso.

Le fiamme, partite intorno alle 2,30 dall’interno della struttura, probabilmente per un cortocircuito, hanno aggredito in pochi minuti il capannone di circa 400 metri quadri, adibito a deposito agricolo. Il pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco, allertati da una richiesta di soccorso, ha consentito di circoscrivere le fiamme che avevano attaccato macchinari e attrezzature varie. Sul posto sono intervenuti dieci operatori e quattro mezzi antincendio. Per domare il rogo sono state necessarie alcune ore. L’intervento si è concluso all’alba.

Il fuoco ha ridotto in cenere gran parte del fieno stoccato all’interno del capannone per alimentare il bestiame. Nessun danno, per fortuna, a persone e animali: questi ultimi sono stati immediatamente allontanati dalla struttura.

Una volta spento l’incendio, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza per consentire agli operatori di eseguire i rilievi di rito e stabilire le cause del rogo.

