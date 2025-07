Capannone distrutto dal fuoco 

Un bagliore improvviso nella notte, poi il fuoco che avvolge un intero capannone industriale abbandonato: è quanto accaduto nelle prime ore di mercoledì nella zona industriale tra Bolotana e Ottana, dove un violento incendio ha richiesto un lungo e complesso intervento da parte dei Vigili del fuoco.

L’allarme è scattato attorno all’una. Tre squadre del Comando provinciale di Nuoro sono immediatamente intervenute per domare le fiamme che avevano già avvolto l’intera struttura, un edificio in disuso un tempo di proprietà della Legler. All’interno erano stipate circa 180 rotoballe di fieno, che hanno alimentato il rogo trasformandolo in un inferno di fumo e alte temperature.

I Vigili del fuoco, con 15 uomini, due autobotti e un’autoscala, sono riusciti inizialmente a contenere l’incendio dall’esterno, ma le condizioni estreme hanno impedito per ore di accedere all’interno del capannone. La battaglia contro le fiamme è durata ininterrottamente per 13 ore, fino alle 14, quando l’incendio è stato finalmente domato.

I danni sono ingenti. La struttura è gravemente compromessa. In serata c’è stato un sopralluogo tecnico per valutare la stabilità dell’immobile e avviare accertamenti sulle cause dell’incendio, al momento ancora sconosciute.

Le indagini sono in corso: si cerca di capire cosa abbia provocato il rogo non si escludono le cause accidentali per il grande volume di biomassa. Intanto resta l’allerta, in un’area industriale che torna a fare notizia non per l’attività produttiva, ma per la devastazione lasciata dalle fiamme. (f. le.)

