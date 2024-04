Capannina ripulita dai rifiuti 

Tre ore di pulizia e un vasto campionario di rifiuti con decine di sacchi di spazzatura raccolti. È il bilancio dell'eco day che si è tenuto ieri mattina nella prima e seconda spiagga della Capannina. All'inziativa promossa dal Comune e patrocinata anche dalla Capitaneria di Arbatax hanno aderito tanti volontari di diverse associazioni che, armati di guanti, buste e tanta buona volontà, hanno liberato la spiaggia e la pineta dai rifiuti: plastica, vetro, lattine, addirittura una macchina del caffè, piatti e tazzine. Di tutto e di più a oltraggiare uno dei luoghi più belli della costa.

A rispondere all'appello per dare il proprio contributo c'erano Legambiente, Save My Ocean, Vele Corsare, Vela Sardegna, Nuova Proloco, Centro di aggregazione sociale, Sos Metal detector, Avis, Croce Verde, Anmi, studenti dello Ianas, e diversi cittadini. «Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione a questo importante evento di sensibilizzazione ambientale – dichiarano l'assessora Rita Cocco e il consigliere Riccardo Falchi – non possiamo che ringraziare tutte le persone che hanno aderito, associazioni, scuole e autorità. Speriamo che queste azioni incrementino la sensibilità per il rispetto dell'ambiente».