Capaci, l’auto della strage esposta in una teca «Non bisogna dimenticare» 

Il ricordo della strage di Capaci, che 32 anni fa ha sconvolto l’Italia, sia un esempio per tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, per aiutare il prossimo attraverso la donazione di sangue, gesto semplice ma che può salvare molte vite.

Per questo ieri in piazza del Carmine, l’associazione DonatoriNati della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, insieme all’associazione Quarto Savona 15 nell’ambito del progetto “Dal Sangue versato al sangue donato” hanno esposto i resti della Fiat Croma su cui si trovava Giovanni Falcone insieme alla moglie Francesca Morvillo, in quel 23 maggio 1992. Oltre alle autorità civili e militari e gli studenti degli istituti superiori, ospiti dell’evento sono stati la moglie del capo scorta di Falcone, Tina Montinaro, e il fratello e la nipote dell’agente sarda Emanuela Loi, che meno di due mesi dopo sarebbe rimasta uccisa nella strage di via D’Amelio.

«La mafia non ha vinto»

«La mia missione è fare capire ai mafiosi che non ci hanno fatto niente: la Quarto Savona 15 continua a camminare», afferma Montinaro. «Questo significa che non hanno vinto loro, piuttosto si sono dati la zappa sui piedi. Fino a quel giorno la mafia non era un problema dei siciliani perché c’erano le forze dell’ordine. La Strage di Capaci appartiene a tutta l’Italia. Mio marito non ha fatto un passo indietro perché aveva fatto un giuramento. Con Marcello ed Emanuela Loi (fratello e nipote) non c’è bisogno di dire nulla, basta guardarsi negli occhi».

«Ricordiamo un evento tragico che ha visto la scomparsa di servitori dello Stato», afferma il prefetto Giuseppe Castaldo. «L’auspicio è che questa sia la giornata non solo del ricordo ma dell’impegno di tutti».

La donazione

Sulla donazione del sangue: «È un dovere civico, si salva la vita agli altri. Gli anziani donano tanto, i giovani meno», conclude rivolgendosi agli studenti presenti. Un invito raccolto subito da alcuni ragazzi, che si recano nell’autoemoteca dell’Avis distante pochi metri.

«Tina Montinaro senza tregua testimonia il clima terribile di quegli anni», afferma la questora Rosanna Lavezzaro. «Mi sono chiesta spesso cosa si provi nel ricevere quella telefonata. È uno spartiacque tra passato e futuro. Dopo lo sgomento, c’è stata una grande riscossa collettiva. Come questore, sottolineo il legame simbiotico che si crea tra lo scortato e la scorta. Si vive la stessa preoccupazione e lo stesso pericolo. Magistrati e poliziotti vivevano la stessa triste quotidianità».

«La memoria permette di credere nella democrazia», commenta il presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini, riferendosi poi alla cronaca cittadina. «Sappiamo cosa succede in questa piazza solitamente. La legalità si conquista non essendo complici con chi commette un crimine. Le persone perbene non devono avere paura di fare una passeggiata qui». E ricorda: «In Sardegna abbiamo bisogno di 30.000 sacche di sangue per garantire le operazioni ospedaliere e permettere ai talassemici di vivere una vita migliore».

