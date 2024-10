Cap d’Any, quattro star in lizza 

Per il Cap d’Any di Alghero l’unica certezza al momento è il teatro della festa: il piazzale della Pace, il grande parcheggio centrale in grado di ospitare 20mila persone.

Sul big della musica che traghetterà verso il 2025 algheresi e ospiti, invece, c’è ancora il più stretto riserbo. A giorni verrà comunicato ufficialmente il nome scelto dalla Fondazione Alghero. Per il concerto del 31 dicembre sono in lizza quattro artisti.

Toto Capodanno

In pole position c’è Ghali, il rapper italiano di origine tunisina, ma si mormora anche di Rose Villain, cantautrice e voce del tormentone estivo “Come un tuono”. Tra le opzioni al vaglio della Fondazione pure lo showman libanese Mika e Tommaso Paradiso, ex frontman di Thegiornalisti. Cresce l’attesa per conoscere nei dettagli il programma dei festeggiamenti che, come da tradizione, dovrebbe animare la città per un mese intero, dall’Immacolata all’Epifania.

Fine d’anno da record

L’amministrazione ha già stanziato il doppio dei finanziamenti per le luminarie, circa 100mila euro, e ha rispolverato la tensostruttura acquistata nel 2017 in occasione del Centesimo Giro d’Italia, un grande tendone che era stato dimenticato nei magazzini. Servirà per coprire il patio interno del Quarter durante le festività natalizie, uno spazio in grado di ospitare 200 persone, utile per piccoli spettacoli e reading. Una scelta che, però, ha scatenato una valanga di polemiche. Forza Italia, in particolare, ritiene l’operazione inutile e costosa e spinge, invece, per la realizzazione di un grande palatenda da 1500 posti. «L’Alguer Hall sarà un luogo di riferimento per le attività invernali per ogni esigenza, dai piccoli concerti alle feste, a disposizione di associazioni, scuole e artisti», ha spiegato il sindaco Cacciotto.

Mille appuntamenti

Ma il programma è ambizioso: al di là della notte di San Silvestro, ci sono tutti gli altri giorni da riempire di appuntamenti. Associazioni e enti culturali pubblici e privati hanno inviato le loro proposte per tempo. I termini per avanzare idee e suggerimenti sono scaduti. Obbiettivi, piano di comunicazione, periodo, luogo e budget: la Fondazione Alghero ha raccolto il materiale che sarà esaminato insieme agli uffici dell’assessorato alla Cultura. Seguirà il concorso di idee per progettare gli arredi urbani. Il tema di quest’anno farebbe riferimento al sogno, ad Alghero come città onirica, tra passato e presente.

