Cap d’Any ad Alghero, prezzi da alta stagione 

Chi ha scommesso sul Cap d’Any de l’Alguer farà il pienone, come nemmeno a Ferragosto. È la cronaca di un successo annunciato, già a novembre scorso, quando la Fondazione Alghero ha svelato con largo anticipo i nomi degli artisti (Guè, Noiz, Anna e Luciano Ligabue) e subito c’è stata la corsa alla prenotazione. Sei hotel cittadini aperti: Carlos V, Las Tronas, Margherita, Soleado, Alma, Catalunya, circa 1.200 posti letto con un soggiorno minimo di due notti.

A Natale visitatori anche per una solo notte. «Per chi promuove il cenone di San Silvestro e il brunch del primo dell’anno, grandi soddisfazioni», fa sapere Stefano Visconti, presidente di Federalberghi Nord Sardegna. «Tutto esaurito da tempo» aggiunge, facendo presente che il grosso della clientela arriva dal sud dell’Isola e in minima parte dalla Penisola, anche perché dall’aeroporto Riviera del Corallo sono attivi solo collegamenti nazionali. E se i posti in albergo non dovessero bastare, ci sono i tanti Bed and Breakfast e le centinaia case-vacanza a disposizione dei visitatori. Anche qui le richieste continuano ad arrivare insistenti, nonostante i prezzi da altissima stagione, «il prodotto, già testato da un trentennio di sperimentazione, è di quelli di sicuro successo», assicura il presidente di Federalberghi, «il limite, al di là degli sforzi compiuti da parte pubblica e imprese, sta nella breve durata della parentesi vacanziera». Per Natale, al contrario, pochissime richieste. La città in questi giorni è animata da spettacoli di strada, appuntamenti con musica ed enogastronomia.

RIPRODUZIONE RISERVATA