Caos Ztl, nuovo scontro nella maggioranza 

Un gruppo di consiglieri di maggioranza chiede di cambiare la Ztl. Nel centro, i residenti si dividono tra contrari e favorevoli ai dissuasori installati per scongiurare il parcheggio selvaggio. Il dibattito si sviluppa su due fronti: politico e sociale. Il gruppo consiliare Progetto Sardegna torna a criticare con durezza l’operato del sindaco e della Giunta, accusati di aver imposto il provvedimento «senza un’adeguata discussione consiliare e senza alcuna concertazione con i cittadini». La principale contestazione dei consiglieri Simone Pinna e Marco Loddo riguarda la mancata convocazione della commissione a luglio: «Promessa rimasta lettera morta. I provvedimenti assunti da sindaco e Giunta durante l’estate hanno ancora una volta mortificato la speranza che si potesse almeno mitigare il fortissimo impatto sociale e urbanistico delle decisioni prese. Al centro deve esserci una riflessione di fondo sul modello di centro storico, fondato sul turismo o più a misura dei cittadini, che chiarisca i fini perseguiti».

Le critiche

Anche Gianna Concu, consigliera di Iglesias Avanti, accusa la maggioranza di essersi disinteressata alla questione: «Ho ricordato, tramite Pec, alla presidente della commissione la promessa fatta in primavera di riaprire la revisione sulla Ztl a luglio, promessa che però è stata disattesa. A quella Pec non ho mai ricevuto risposta». Sabrina Boi, presidente della commissione, dichiara di non aver «accantonato la questione. Nei mesi estivi molti funzionari erano in ferie. Ora la questione verrà riaffrontata insieme agli altri temi». «Anche molti commissari, tra luglio e agosto, erano in ferie – aggiunge l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis – e la commissione ha bisogno del numero massimo di componenti per poter esitare l’atto. La convocheremo a breve, non appena saranno rientrati tutti».

I residenti

Anche i cittadini sono tornati a discutere della questione. Se molti criticano le scelte della Giunta sulla Ztl, altrettanti chiedono invece di proseguire su questa strada. Giampaolo Grassi e Giuseppe Montixi, residenti in zona gialla, sostengono l’iniziativa dell’amministrazione di collocare i dissuasori lungo le vie del centro: «Per noi che abitiamo in queste strade strette è finalmente possibile aprire le finestre o uscire di casa senza trovarci bloccati dalle auto parcheggiate davanti all’abitazione. Speriamo che l’amministrazione intervenga anche nelle vie restanti». E per Rosa Parmeggiani, avendo il marito portatore di disabilità, la questione è ancora più sentita: «I parcheggi per i residenti in Ztl ci sono, il problema sono le macchine che parcheggiano, ostruendo le porte delle abitazioni».

