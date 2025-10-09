Caos Ztl, cinqucento multe per i residenti 

Pioggia di verbali recapitati ai residenti del centro storico per presunte violazioni delle norme sulla Ztl, in particolare sul divieto di transito. Molte delle ingiunzioni di pagamento, si parla di un totale di circa cinquecento solo negli ultimi giorni, sarebbero però di fatto contestabili. «Ho ricevuto – racconta Patrizia Piras – ben tre verbali nella stessa giornata. Questo fatto mi ha colta di sorpresa perché, essendo residente nel centro storico, avevo già da tempo esplicato le necessarie pratiche richieste dal nuovo regolamento, e quindi ho il pass che mi permette di transitare nelle strade comprese all’interno della Ztl».

Le targhe

La causa di questa paradossale situazione, che sta creando non pochi malumori e in alcuni casi preoccupazioni, sarebbe riconducibile alla mancata o errata registrazione di molte targhe che sono state autorizzate al transito, creando così una discrepanza tra i video forniti dalle telecamere di controllo e i dati effettivamente a disposizione degli uffici competenti. Per cui anche gli automobilisti in regola con i permessi si sono ritrovati tra le mani questa brutta sorpresa. Nella stessa situazione denunciata da Patrizia Piras, si trovano anche tante altre persone che abitano o transitano all’interno della Ztl. Multe anche Massimo Congia, residente nelle Ztl e titolare delle autorizzazioni: «Nel giro di una settimana - racconta - mi sono state ingiustamente recapitate ben otto contestazioni per la stessa violazione al regolamento, ovvero il transito vietato pur avendo il pass. Se è vero che questi verbali possono essere contestati e annullati, è altrettanto vero che le operazioni necessarie a tale scopo comportino perdite di tempo e, anche, di denaro». Infatti, per scaricare il modulo di pagamento, occorrono una serie di passaggi telematici che non è scontato siano alla portata di tutti: «Basti pensare - aggiunge Congia - alle persone anziane o più in generale a quelle poco avvezze alle nuove tecnologie che, per ottenere l’annullamento delle multe dimostrando di essere in regola con la Ztl, sono costrette a rivolgersi a un Caf o comunque a chiedere aiuto a terze persone».

La minoranza

Sulla vicenda sono intervenuti anche Simone Saiu e Luigi Biggio, entrambi Consiglieri Comunali di opposizione che non escludono, nei prossimi giorni, la presentazione di un’interrogazione in sede di consiglio. «La Ztl – affermano – continua a esasperare i residenti, a creare malumori e divisioni tra i cittadini e a fare acqua da tutte le parti. Alle già ben note criticità, come l’eliminazione di gran parte dei parcheggi, ora si aggiungono anche le multe comminate per un malfunzionamento dei sistemi di controllo. Ci chiediamo chi rimborserà le spese effettuate dai cittadini per presentare i ricorsi di annullamento dei verbali stessi». Dal Comune, contattato sul tema, nessuna replica.

