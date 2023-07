Caos voli e prezzi folli, interviene il Governo: «Ma ormai è tardi»  

«Picchi inaccettabili» nel costo dei biglietti aerei per la Sardegna, «il Governo interverrà a breve». Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso condanna il salasso praticato a chi vola verso le Isole e annuncia «un possibile intervento legislativo». Ma siamo ormai a fine luglio, e il Codacons – riportando un monitoraggio delle tariffe di agosto, un Napoli-Olbia e ritorno arriva a superare i 900 euro come una rotta intercontinentale, senza considerare i ritardi spaventosi delle partenze – sottolinea che si arriva fuori tempo massimo, i turisti hanno già programmato i loro viaggi, l’estate 2023 ormai è andata.

L’intervento

«Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili, del 70%. Con Matteo Salvini siamo d’accordo che interverremo quanto prima», dice Urso a margine della commissione di allerta rapida sul caro-voli. «È possibile anche con un intervento legislativo», aggiunge, «lavoreremo molto sul concetto della continuità territoriale, sia in seda europea sia in sede nazionale». Il ministro spiega che «da una parte gli aerei sono totalmente pieni, non si trovano posti, dall’altra parte il prezzo dei carburanti è precipitato del 40%». Prosegue: «Interverremo anche sul piano legislativo per cancellare eventuali pratiche di concorrenza scorretta che dovessero emergere, in attesa delle indicazioni del Garante della concorrenza, che sta facendo un’indagine».

E dalla Regione, il presidente Christian Solinas apprezza il sostegno di Roma «per far sentire più forte la voce dei sardi in Europa per portare avanti un modello di continuità territoriale aerea realmente rispondente alle esigenze dell’intera Isola», e l’assessore ai Trasporti Antonio Moro ribadisce la necessità di «chiedere una rivisitazione dei criteri per un aumento dei volumi di traffico residenti, quindi un incremento delle frequenze dei collegamenti, e un tetto alle tariffe non residenti, che non devono essere lasciate in balia delle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie».

E per il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, «l’overbooking va proibito, serve maggiore assistenza per i viaggiatori e occorre riscrivere le regole a tutela dei cittadini».

La denuncia

Il Codacons elenca rincari anomali per agosto: un Napoli-Olbia va da 429 a 918 euro, un Torino-Olbia da 327 a 411 euro, un Verona-Olbia da 208 a 326 euro, un Napoli-Alghero costa 314 euro, Pescara-Alghero 319 euro, un Milano-Alghero fino a 568 euro e da Roma o Milano a Cagliari fino a 569 euro. «Le tariffe sono fuori controllo e oramai, nonostante l’intervento del Governo, l’estate degli italiani è del tutto compromessa», spiega il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi. «I cittadini hanno dovuto infatti subire prezzi stellari per l’acquisto dei biglietti aerei per le vacanze, e qualsiasi intervento arriva fuori tempo massimo. Per questo attendiamo fiduciosi le decisioni dell’Antitrust che, proprio a seguito di un esposto Codacons, ha aperto un’istruttoria sul caro-voli, e siamo pronti a iniziative legali a tutela degli utenti se l’autorità accerterà illeciti e speculazioni».

La continuità digitale

«In Sardegna dev’essere migliorata anche la copertura della rete telefonica mobile e di Internet», dice il ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che durante la sua visita nell'Isola ha toccato con mano il gap e raccolto le lamentele degli amministratori e scritto una lettera alle compagnie telefoniche della rete mobile per chiedere quali investimenti intendano mettere in campo. (cr. co.)

