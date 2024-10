Caos treni, stop all’azienda «del chiodo» ma è bufera su Salvini 

ROMA. Costa caro all’azienda che lavorava sulla linea ferroviaria danneggiata il «chiodo piantato sul cavo» che ha mandato in tilt la circolazione dei treni. Rfi ha sospeso il contratto con Str92, ditta del Frusinate specializzata in servizi topografici e ingegneristici nel mondo delle infrastrutture. Lo annuncia il ministero dei Trasporti, spiegando che la firma è avvenuta «dopo le necessarie verifiche» e che il ministro Matteo Salvini «aveva espresso fin da subito l’esigenza di verificare l’accaduto per accertare eventuali responsabilità e agire di conseguenza». Ma non basta a placare le polemiche sulle ferrovie, che anche ieri hanno visto ritardi fino a due ore nella tratta Roma-Civitavecchia per un telone volato con il vento e finito sulla linea dei treni.

Contro Salvini intervengono molti leader dell’opposizione. Angelo Bonelli per Avs e Matteo Renzi per Iv chiedono che si dimetta, Elly Schlein gli consiglia di guardarsi allo specchio quando cerca i responsabili dell’accaduto e lo accusa di «incompetenza e incuria». Ma il ministro contrattacca: «La ditta è stata allontanata com’è giusto che sia», quanto a lui «mi occupo di approvare leggi e di trovare soldi per ferrovie. Non vado a piantare chiodi fino a prova contraria». Str92, l’azienda coinvolta, al momento appare prudente, fa sapere che «sta ricostruendo con precisione» quanto accaduto. Intanto i sindacati bocciano Salvini per aver detto di volere il nome, cognome e codice fiscale dell’operaio che ha messo il chiodo: «Anziché occuparti dell’operaio, prova a occuparti delle gare al massimo ribasso che Rfi fa senza garantire la sicurezza, se hai il coraggio», lo sfida il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri. Per la Cgil Salvini «cerca di individuare, magari in un operaio che guadagna forse 1200 euro, un capro espiatorio delle incapacità della politica e del governo di leggere quanto sta accadendo nel nostro Paese».

