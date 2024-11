Caos trasporti, aziende al tappeto 

È allarme trasporti logistici in Barbagia-Mandrolisai, con gli imprenditori esasperati dai disagi nelle consegne alle imprese, in preda ai rallentamenti nelle catene di produzione. E a ulteriori disagi che ne danneggiano l’immagine. A peggiorare il quadro, la chiusura per lavori del ponte di Sa Codina, fra le Sp 41 e SS 295, con il territorio da mesi tagliato in due. E i grossisti costretti a ripiegare sulla SP 60 “Teti-Austis”, allungando notevolmente tempi di percorrenza, con sullo sfondo il divieto al transito per i veicoli di peso superiore alle 25 tonnellate.

Protesta a più voci

«Mi sento doppiamente coinvolto in questo dramma senza fine - dice Tonino Angius, della Nuova Angius e Concu di Sorgono -, la nostra azienda, leader sul territorio per la vendita di materiali edili e la produzione di calcestruzzi, da tempo è costretta a subire non solo i ritardi nella consegna delle merci, ma altre beffe che ci stanno distruggendo. Come il fatto che, le nostre betoniere, rischino tutti i giorni multe salate nella Sp 60 pur di raggiungere i cantieri della Barbagia di Ollolai». Da qui il racconto impietoso di Angius che tuona: «Se diversi anni fa potevamo contare sulla consegna puntuale dei carichi, ora, li vediamo arrivare col contagocce. Ci dicono che devono o risparmiare, costringendoci in realtà a recarci spesso nei loro centri consegna per ritirare forniture urgenti, senza cui non potremo operare». Anche Emilio Porru, del torronificio Licanìas di Tonara non nasconde preoccupazione: «Nei giorni scorsi degli ingredienti utili alla nostra produzione sono arrivati con 7 giorni di ritardo. Ci dicono che devono ottimizzare, concentrando i carichi, ma stanno distruggendo le aziende. Dopo la chiusura del ponte poi è il caos. Se non dovessero riaprirlo entro l’anno sarà la fine di un intero comparto e non solo». Sulla stessa linea Gianni Marras, della Marras Graniti di Ovodda: «Nonostante i nostri continui appelli nella logistica nulla è cambiato, con i trasporti che vanno col contagocce. Ora dopo la chiusura del ponte è sempre peggio. Quindici giorni fa, un camion che ci avrebbe dovuto raggiungere ritirare delle lastre, è arrivato nello stabilimento alle 12 quando in realtà sarebbe dovuto essere da noi alle 8».

Il sindacato

A fianco delle imprese Arnaldo Boeddu, Segretario regionale della Filt Cgil: «I problemi della mobilità dei sardi sono dovuti anche alle precarie condizioni in cui versano ponti e viadotti che non agevolano il passaggio dei tir con le merci. Si sommano anche i maggiori costi del trasporto dovuto all’aumento delle percorrenze. Ciò spiega quanto sia ancor più difficile fare impresa in alcune parti della Sardegna». Boeddu è «pronto a chiedere un tavolo congiunto tra assessora dei Trasporti e l’assessore ai Lavori pubblici, perché si rispristini un minimo di normalità che possa consentire ad imprese, studenti e lavoratori di espletare i propri compiti senza essere costretti a mille peripezie e sopportare maggiori costi».

