Caos traghetti, salma di un 56enne bloccata in Corsica 

Neanche per i morti c’è pace sulle rotte sardo-corse, i collegamenti a singhiozzo e la inadeguatezza dei traghetti della Moby (un servizio pubblico) causano problemi e disagi pure per il trasporto di una salma. Tra le storie penose dei passeggeri che si spostano, senza alcuna certezza di arrivare a destinazione, tra Sardegna e Corsica, c’è il caso dei familiari e amici di un operaio algherese di 56 anni, deceduto per un malore nella zona di Sartene mercoledì scorso. A ieri, non vi era alcuna garanzia sui tempi del trasferimento della salma in Sardegna. Gli amici, i colleghi e i parenti dell’operaio stanno affrontando una situazione che ha dell’incredibile, se si pensa che la linea sardo corsa è un servizio pubblico e collega due isole nel cuore dell’Europa.

«Ci stiamo provando»

L’operaio algherese deceduto era in Corsica per lavoro, come tanti sardi che hanno trovato una fonte di reddito oltre le Bocche di Bonifacio. Mercoledì in una abitazione di un centro vicino a Sartene, l’operaio viene stroncato da un improvviso e letale malore. Vengono attivate tutte le procedure per il trasporto della salma ad Alghero. E subito iniziano i problemi. Intanto per l’incertezza sulle date disponibili delle corse tra Golfo Aranci e Porto Vecchio e poi per le ultimissime vicissitudini del traghetto Moby Zaza, che ha avuto un problema serio (black out a bordo e un motore bloccato) durante il viaggio verso la Gallura della sera del 18 dicembre. Dice Giuseppe Loi, un collega dell’operaio deceduto: «Insieme ai familiari del nostro amico che è venuto a mancare improvvisamente stiamo cercando una soluzione al problema del trasporto della salma. Ci potrebbe essere una possibilità per oggi, ma non abbiamo certezze. Diversamente rischiamo di andare al nuovo anno». Il problema è trovare un’agenzia funebre che assuma l’incarico del trasporto. Gli operatori che si occupano dei trasporti funebri hanno segnalato il rischio di un disservizio, con la possibilità concreta di una permanenza forzata di personale e mezzi in Corsica o, viceversa, per una azienda corsa in Sardegna. Una vicenda penosa che, si spera, possa trovare una soluzione nelle prossime ore.

Passeggeri in guerra

Dalla primavera scorso, chi viaggia tra Sardegna e Corsica abitualmente, ha vissuto giornate che vorrebbe dimenticare in fretta. Un mese fa in tanti sono rimasti bloccati a Bonifacio per giorni a causa dei problemi del Moby Giraglia (sostituito dal Moby Zaza, che ora copre la tratta Golfo Aranci – Porto Vecchio). L’assessorato regionale ai Trasporti muove contestazioni a Moby, ma l’avvocato Antonello Desini, che assiste un nutrito gruppo di passeggeri danneggiati, dice: «Stiamo ancora aspettando una risposta da parte della Regione, il silenzio è sconfortante. Ed è pronto un esposto che sarà presentato alla Procura di Tempio per interruzione di pubblico servizio». Prende posizione anche il presidente dell’Unione degli undici Comuni dell’Alta Gallura, e sindaco di Badesi, Gianmario Mamia: «Io mi chiedo il senso della programmazione Interreg dell’Unione Europea, se poi ci troviamo davanti a situazioni simili. Giustamente veniamo invitati a favorire la cooperazione transfrontaliera e lavoriamo volentieri per raggiungere gli obiettivi, ma senza trasporti efficienti che cosa possiamo realizzare in concreto?».

