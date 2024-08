Caos traffico, un’estate di ingorghi 

È la solita estate di caos nelle strade del mare. Dalla 554, alla 125 passando per via Leonardo da Vinci e la litoranea per Villasimius, lo scenario è sempre lo stesso: lunghe code sotto il sole cocente e automobilisti che per raggiungere le spiagge impiegano tempi biblici.Così si cercano percorsi alternativi, su strade piene di buche e inadatte a sopportare una così grande mole di traffico. E a farne le spese sono i residenti, loro malgrado costretti ad avare code e caos sotto le loro finestre.

Le nuove emergenze

Succede ad esempio in via Biora a Margine Rosso: assieme alla strada comunale Sant’Anastasia, è una bretella importante tra la provinciale 17 e la 554. Così accade che mattina e pomeriggio è utilizzata da miriadi di automobilisti che cercano di evitare la rotatoria di Margine Rosso quasi sempre intasata.Peccato però che via Biora sia una strada piena di buche enormi» dice un residente Antonio Perra, 81 anni, «e che così facendo, più auto passano e più la situazione peggiora. Io abito qui da 40 anni e non hanno mai riparato la strada che in compenso diventa sempre più trafficata. Non so quante segnalazioni sono state fatte ma sembra che questa via non interessi a nessuno. Io non posso nemmeno uscire per via delle buche. E pensare che questi giorni hanno riparato una strada qui vicino, ma qua niente». Stessa scena anche in via Melibodes.

Il comitato

Una situazione che conosce bene il presidente del comitato di Margine Rosso Emanuele Contu: «Ogni anno in via Leonardo da Vinci, le code sono all’ordine del giorno, soprattutto d’estate ma anche d’inverno» dice, «il tratto che crea maggior disagio è quello che va dalla rotatoria di Margine Rosso fino all’ex Trocadero. Gli automobilisti per evitare le code utilizzano tratti alternativi come via Biora o Melibodes che però non presentano le condizioni ideali per sopportare questo traffico. Sarebbe auspicabile potenziare percorsi alternativi idonei».

Niu Crobu

Stessi problemi anche a Niu Crobu. Questa zona di campagna è invece l’alternativa di chi arriva dal nuovo tratto della 554 e cerca di evitare l’imbuto all’altezza della rotatoria di Mara con il serpentone che si crea già dalla quattro corsie. «Al rientro dal mare» dice una residente Cecilia Muceli, «girano nella via Santu Lianu e da qui svoltando in via Delle Azalee, arrivano a Fra Ponti per sbucare di nuovo in via Dell’Autonomia regionale sarda. Queste sono però strade piene di buche e nessuno rispetta il limite di 30 chilometri orari. Anzi vanno a tutta velocità. Nei giorni scorsi in via Fra Ponti uno di questi mi ha addirittura buttato fuori strada e rotto lo specchietto».

Sulla questione interviene anche il presidente dell’associazione turistica quartese Roberto Matta, «Purtroppo finché non sarà ripreso il progetto di ultimazione dell'ultimo tratto della nuova 554 tra Quartucciu e Sant'Isidoro, questa situazione non potrà essere facilmente risolta».

