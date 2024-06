Caos traffico: «Servono  modifiche» 

Traffico nel caos nella zona di via Sant’Antonio, i residenti chiedono alcune modifiche.

Lo hanno fatto in una petizione inviata agli uffici della Polizia locale dove sollecitano interventi per far sì che si renda più snella la viabilità e che si riducano gli incidenti, spesso numerosi nella zona.

Il problema maggiore, scrivono, riguarda l’incrocio tra via Merello e via Fadda lungo via Sant’Antonio, «dove confluiscono auto da ben cinque direzioni, da via Alghero, Olbia, Bosa e due da via Merello, mentre il deflusso è consentito solo da via Fadda, che riceve anche il traffico proveniente dalla parte opposta di via Sant’Antonio». Risultato? «lunghe file in via Fadda per via dell’alto flusso di persone dovuto sia alla presenza della scuola che della chiesa. Tutto questo poi si traduce in una paralisi del traffico se si rischia di trovare anche i mezzi della De Vizia». Non solo: «I residenti di via Merello e via Fadda diretti verso via Fiume e via Principessa Yolanda, sono costretti a effettuare un lungo percorso tra via Fadda, via Perra, via Merello e piazza IV Novembre e essendo via Perra una strada stretta con le auto parcheggiate a bordo strada ha un traffico congestionato».

Frequenti intralci si verificano anche all’incrocio tra via Merello e via Sant’Antonio. Detto questo, l’ipotesi di un senso unico nella stessa via Sant’Antonio verso via Merello «creerebbe più che altro disagi a chi abita in via Alghero e via Bosa, complicando anche l’accesso a via Marconi, a meno che non si vogliano rivedere tutti i sensi di marcia della zona».

