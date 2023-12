Caos traffico per il cantiere sulla ex 131 

La promessa era chiara. Il cantiere sulla ex 131 a Sestu, a cura della Città Metropolitana, doveva avere uno stop natalizio a partire dal 14 dicembre, quasi dieci giorni fa.

Un modo per consentire agli automobilisti di fare acquisti in modo sereno, dato che sarebbero state anche aperte le due corsie chiuse al traffico per lavori. Tuttavia ciò non è ancora accaduto. Colpa di tanti piccoli problemi disseminati sul cammino degli operai; tra questi fattori esterni come incidenti, meteo, e inconvenienti tecnici vari.

Ma oggi l’odissea automobilistica dovrebbe terminare e le corsie dovrebbero essere aperte; salvo clima avverso con piogge, che comunque non sono previste. Dopo le feste i lavori riprenderanno con gli ultimi ritocchi che comprendono illuminazione e segnaletica, per rendere la strada più moderna e sicura.

