Caos traffico per i lavori in via Cagliari 

Disagi e traffico in via Cagliari. A creare problemi è la presenza di un cantiere che ha costretto a chiudere una corsia per un tratto, obbligando così gli automobilisti a procedere su una sola carreggiata.Lunghe code si sono formate soprattutto nelle ore di punta dall’incrocio con via Brigata Sassari. La strada infatti è una delle più trafficate della città che collega appunto via Brigata Sassari a via Marconi e da qui a viale Marconi.

Per evitare l’ingorgo si consiglia di seguire i percorsi alternativi e arrivati al semaforo all’incrocio tra via Cagliari e via Brigata Sassari svoltare a destra e poi da qui di nuovo a sinistra verso via Segrè. Una volta in questa strada, per raggiungere viale Marconi o Is Pontis Paris, si potrà o girare subito a sinistra in via Fermi o procedere dritti e salendo sul ponte di Quartucciu. Il cantiere dovrebbe chiudere entro pochi giorni.

