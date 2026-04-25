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Pirri.
26 aprile 2026 alle 00:27

Caos traffico in via Vesalio, conclusi i lavori Abbanoa ma riapre una solo corsia 

La strada era chiusa da quasi un mese Disagi per i cantieri delle piste ciclabili 

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Boccata d’ossigeno per il traffico pendolare in uscita dalla città grazie alla riapertura di via Vesalio. La trafficatissima arteria stradale che collega Cagliari a Monserrato era chiusa dal 30 marzo tra via Gioia (Cep) e via Pintus (Terramaini) con disagi pesanti alla viabilità, ingorghi nel centro di Pirri e un mare di proteste. Giovedì una corsia è stata restituita all’utenza, ma i rallentamenti, seppur mitigati, proseguono a causa dei restringimenti dovuti alla contemporanea presenza di due distinti cantieri per il ripristino di un collettore idrico e la realizzazione delle aiuole delle piste ciclabili nell’ambito del progetto “Percorsi verdi”.

Lavori in corso

Circolazione ripristinata, insomma, ma in un’unica stretta corsia che non appare in grado di sostenere la mole di traffico, specialmente nelle ore di punta. Abbanoa ha peraltro fatto sapere che il suo intervento può considerarsi concluso. «Il collettore è stato completato», si apprende, «anche le reti idriche che interferivano sono state sistemate, come pure le linee elettriche. Stiamo effettuando i ripristini dello scavo che saranno completati a breve». Ciò non significa che da domani la viabilità tornerà fluida, in quanto proseguiranno i lavori relativi alle corsie ciclabili, cominciati il 18 marzo.

Polemica in Consiglio

Un tema molto sentito, quello di via Vesalio, che ha innescato un’aspra polemica tra il consigliere di Alleanza Sardegna, Roberto Mura e l’assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis. Mura ha criticato duramente la decisione di restringere via Vesalio lamentando il mancato coinvolgimento della Commissione e chiedendo senza mezzi termini il ripristino della viabilità preesistente. Secca la replica di Marcialis. «Si tratta di un intervento della Città metropolitana della scorsa consiliatura per un importo di 4,4 milioni approvato dalla Giunta nel 2023. Io all’epoca neanche c’ero. Via Vesalio era già stata ristretta per 800 metri con le strisce zebrate ed è su quest’area che si sta lavorando, per cui non è stato apportato alcun nuovo restringimento se non in un breve tratto. L’originaria doppia corsia andava a ridursi e a creare un pericoloso incrocio di flussi in prossimità del passaggio a livello. Non poteva restare così».

Lavori anche nell’adiacente via Flavio Gioia, dove da venerdì è in corso l’agognato intervento di messa in sicurezza delle facciate degli stabili comunali per consentire ad Abbanoa di poter intervenire sulla maxi perdita idrica sottostante che nel frattempo perdura, con immane spreco d’acqua potabile.

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