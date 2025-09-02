Caos traffico in centro, infuria la polemica 

Incroci pericolosi, centinaia di auto di passaggio da e verso i Comuni vicini, e pochi parcheggi. Disagi all’ordine del giorno nel centro di Selargius dove puntualmente, nelle ore di punta, si crea il caos fra mancate precedenze e stop non rispettati. «Servono una rotatoria e sensi unici per snellire il traffico», la richiesta di cittadini e commercianti. «L’unica soluzione per ridurre i veicoli in città è realizzare la circonvallazione prevista nel Puc», sostiene invece il sindaco Gigi Concu.

Troppi incidenti

Il rischio incidenti nell’incrocio fra via Trieste e via Istria è quotidiano. «Il problema si può risolvere istituendo il senso unico nelle due vie, una in direzione Monserrato e l’altra verso via Roma», dice Salvatore Pintus, commerciante ed ex amministratore locale. Il piano del traffico risale a quasi vent’anni fa, quando proprio lui era assessore alla Viabilità. «Era prevista anche una piccola rotatoria tra via San Martino, via Roma e via San Lussorio», ricorda, «ma la proposta non si è mai concretizzata».

L’opposizione

La richiesta di un aggiornamento del piano del traffico arriva anche dai banchi dell’attuale minoranza. «La questione si fa pressante in queste settimane, poiché diverse arterie fondamentali per la viabilità urbana sono interessate da lavori», sottolinea il consigliere Franco Camba. «Un aggiornamento del piano del traffico si rende inoltre indispensabile per tutelare il tessuto commerciale cittadino. È sotto gli occhi di tutti che la progressiva riduzione dei parcheggi – molti dei quali sacrificati per fare spazio alle piste ciclabili – penalizza fortemente le attività, che vedono diminuire la propria clientela a vantaggio di altre aree più accessibili».

La circonvallazione

Nel frattempo torna in auge il progetto della circonvallazione da Is Pontis Paris sino alla 554. «È prevista nel Puc ed è l’unica soluzione per eliminare il traffico di attraversamento nelle ore di punta in centro», dice il sindaco, «un’opera che necessita di finanziamenti e che prima o poi va realizzata».

No secco invece alla rotatoria fra via San Martino e via Roma, e ai sensi unici in via Istria e via Trieste: «Non ridurrebbero il numero di veicoli in circolazione all’interno della città». E sulla carenza di spazi per la sosta aggiunge: «In questi anni la situazione è migliorata. Abbiamo realizzato un grande parcheggio in via Tazzoli, stiamo acquisendo l’area di via Primo Maggio per ricavare degli stalli all’ingresso della città, e stiamo lavorando per ricavare un altro parcheggio di scambio alla fine di via San Martino».

