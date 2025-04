Caos Ternana: via Abate, arriva Liverani 

Terni. Fatale l’ultimo ko, un pesante 4-1 in trasferta contro la Lucchese. La Ternana, seconda in classifica nello stesso girone della Torres in Serie C, interviene ed esonera l’allenatore Ignazio Abate. Stessa decisione presa a febbraio, ma in quel caso la società tornò sui propri passi. Ora no e lo conferma il comunicato col quale il club fa sapere di aver «sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra e il suo staff» e, inoltre, di aver «interrotto il rapporto lavorativo anche con il direttore sportivo».

Al posto di Abate sulla panchina umbra arriva una vecchia conoscenza del calcio sardo: Fabio Liverani, ex allenatore del Cagliari nella stagione 2022-23 prima dell’esonero e dell’arrivo di Claudio Ranieri, protagonista della promozione dei rossoblù in Serie A. Il nuovo tecnico sarà presentato oggi alle 12,30. Liverani torna coi rossoverdi dopo l’esperienza nel 2017 in Serie B. Il suo compito sarà, nelle intenzioni, evitare di perdere ulteriore contatto dalla capolista Entella (ora è a -5) e magari guadagnarne terreno. «A mister Abate, ai suoi collaboratori e al ds va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali. A Liverani quello più sincero di buon lavoro», il comunicato del club.

