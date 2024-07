Caos sulla litoranea, pioggia di multe 

È stato l’ennesimo fine settimana estivo di caos e traffico nel litorale quartese, con un serpentone di auto in sosta lungo i tornanti della panoramica per Villasimius, persino a ridosso delle curve. Perché pur di conquistare uno spazio nelle spiagge da cartolina c’è chi è disposto a tutto, anche a rischiare la multa. Ieri l’ennesima raffica di sanzioni con la Polizia locale che ha garantito i controlli in tutto il litorale, compreso il tratto di Mari Pintau che dal prossimo anno - assicurano dal Comune - diventerà ufficialmente spiaggia a numero chiuso.

Il caos

Una domenica da incubo, come sempre. Partendo dal lungomare Poetto, sino alla Provinciale 17 che offre panorami mozzafiato intervallati da pericoli causati dai parcheggi d’emergenza dei bagnanti. «Percorrere quella strada è diventato ormai un rischio», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna che ricorda le iniziative messe in campo dal Comune: «Una pattuglia della Polizia locale garantisce la presenza sul posto in caso di urgenze, con i nostri vigili urbani che fanno ben oltre il dovuto considerata la carenza di organico». In più occasione l’amministrazione ha chiesto soluzioni temporanee per l’estate: «Abbiamo fatto anche dei sopralluoghi, l’autorizzazione e qualsiasi tipo di intervento risolutivo sono però di competenza della Città metropolitana», precisa Sanna.

Il numero chiuso

Nel frattempo scatta il countdown per Mari Pintau a numero chiuso. Un contrasto alla sosta selvaggia, ma soprattutto un’azione per tutelare la spiaggia dichiarata sito di interesse comunitario, e titolare della bandiera blu. «Da inizio settembre avremo in pianta organica una biologa che si metterà subito a lavorare all’aggiornamento del piano di gestione», spiega il vicesindaco. Lavoro che dovrebbe concludersi entro l’anno. «C’è la necessità di partire dal 2025 con il numero chiuso, non solo perché si tratta di un tratto di costa bello e suggestivo ma è prima di tutto un obbligo internazionale tutelare quella spiaggia». Obbligo che a cascata coinvolge anche il Pul in fase di adozione definitiva: con il nuovo piano le concessioni di Mari Pintau saranno ridimensionate per preservare spiaggia e sistema ambientale.

Il Pul

Proprio nel Piano di utilizzo dei litorali sono previste diverse aree di sosta, con 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge ma collegati attraverso bus navetta con le località balneari: la mappa parte da Margine Rosso, passando per le località di Foxi, Sa Tiacca, Tuerra, Is Mortorius, sino a Mari Pintau e Kal’e Moru.

E sulla pericolosità della litoranea, il vicesindaco di Quartu lancia un appello alla Città metropolitana: «Dopo l’estate chiediamo di convocare un tavolo per individuare soluzioni adeguate, condivise con i Comuni, e che diano risposte concrete alle esigenze delle comunità locali», dice riferendosi anche agli altri tre territori coinvolti, Villasimius, Sinnai e Maracalagonis.

