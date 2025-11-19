VaiOnline
Sestu.
20 novembre 2025 alle 00:35

Caos sulla ex 131, cambia la viabilità 

Svolta vietata all’altezza del cantiere che sta creando gli ingorghi 

Quel cantiere sulla ex 131 in zona di Sestu è fermo da troppo tempo, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. E il Comune prova a correre ai ripari, interpellando la Città Metropolitana, che cura i lavori.

Nuova segnaletica

Da oggi arriva una novità, come spiega il vicesindaco e assessore al Traffico Massimiliano Bullita: «Cambia la segnaletica, chi proviene da Cagliari verso nord (Sestu e Corte del Sole) dovrà proseguire dritto. Viene eliminata dunque la svolta a sinistra, che è attualmente la principale causa delle code. Chi deve svoltare infatti spesso impiegava molto per avere via libera, e chi è dietro poteva solo aspettare».

Il punto è l’incrocio con via Piscina Matzeu, dove sono in corso da più di un mese i lavori per costruire una nuova rotonda: le corsie, in passato 4, si sono ridotte a due, una per senso. Ma gli operai da settimane non si vedono, le file sono interminabili e l’esaurimento nervoso per chi si reca qui è dietro l’angolo.

La causa dello stop

Ora finalmente viene a galla il motivo dello stop dei lavori. Come spiega Bullita, «sono stati sospesi per diversi giorni a causa della necessità di una variante». Il Comune, continua il vicesindaco, le ha provate tutte per sbloccare la situazione: «Abbiamo chiesto di sospendere i lavori e rimettere tutto com’era prima fino a dopo le feste natalizie, ma non è stato possibile, perché c’è un finanziamento a scadenza, e se i lavori non finiscono entro l’anno, i soldi andranno perduti». Poi, continua, Bullita, «abbiamo valutato di lasciare libera almeno una corsia in più, ma non è possibile perché il progetto prevede di realizzare l’anello di una rotatoria».

Avanti dunque con questa piccola modifica al traffico: «Chi deve svoltare a sinistra in via Piscina Matzeu potrà andare avanti e fare inversione o usare strade alternative, ci vorrà solo qualche minuto in più», assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Il cantiere è l’ultimo atto di una serie di lavori da parte della Città Metropolitana per riqualificare la strada, e che hanno richiesto più di nove milioni di euro di spese, creando anche illuminazione, percorsi pedonali, e ora questa rotonda.

La sindaca

«In queste ultime settimane la pazienza di tutti è stata messa alla prova. Il nervosismo ha subito fatto alzare i toni e non sono mancati i “soliti ignoti” che hanno puntato il dito contro l’amministrazione. Da subito noi abbiamo evidenziato alla Città Metropolitana tutte le nostre perplessità in merito al periodo infelice dei lavori e sulla gestione della circolazione stradale», dice sui social la sindaca Paola Secci, «con questa soluzione speriamo in una riduzione dei disagi, per i quali ci scusiamo con la cittadinanza e con tutti coloro che transitano in quell’area. Al termine dei lavori, sarà restituita alla comunità un’opera che garantirà maggiore sicurezza della circolazione, visti anche i diversi incidenti anche gravi che si sono verificati in passato in questo incrocio. Grazie a tutti per le segnalazioni sullo stato del cantiere, sono state preziose».

