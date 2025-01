Caos sulla 125: altri tre incidenti 

Altri tre incidenti, per fortuna non gravi, nel giro di 24 ore. Due automobilisti – dopo lo schianto di lunedì in prossimità della galleria appena chiusa, lato distributore Eni - sono finiti contro le barriere in cemento dell’Anas sulle rampe di accesso da Muravera verso la 125 Var. Rampe poco visibili e posizionate quasi a filo con la Statale 387 per il Gerrei. Una donna invece, ingannata da un cartello mal posizionato, ha svoltato dove la strada non c’era ed è finita in un campo incolto di fronte allo stadio di Muravera.

Gli incidenti

Si sta verificando, insomma, l’esatto contrario di quanto chiesto dall’amministrazione comunale di Muravera durante il vertice in prefettura dello scorso 13 dicembre alla presenza di tutti gli enti competenti. Richiesta semplice, e cioè la messa in sicurezza del percorso alternativo che passa per il centro abitato (nuovo asfalto e segnaletica). Ed invece Anas e Provincia, anziché metterlo in sicurezza, son riusciti (sino ad ora) nel difficile compito di peggiorare la situazione con cartelli poco chiari e piazzando barriere di cemento grigio, poco visibili soprattutto al buio.

Nello sterrato

Emblematico l’incidente che ha coinvolto una Lancia Y all’ingresso di Muravera sud: la conducente ha visto il cartello “Tortolì” con la freccia di svolta orizzontale e ha preso tutto alla lettera. Peccato che l’incrocio si trovi venti metri più avanti (dove c’è un secondo cartello) ed è così finita fra i rovi. Per rimuovere l’auto è stato necessario l’intervento del carro attrezzi. Il Comune, nel frattempo, ha nastrato quel lato della carreggiata per impedire che altre persone commettano lo stesso errore e ha chiesto all’Anas di rimuovere il cartello. Richiesta che potrebbe non essere accolta perché, perlomeno secondo l’ente stradale, quel cartello sarebbe corretto ed è dovere degli automobilisti prestare la massima attenzione alla guida.

In centro

Problemi anche in prossimità del distributore Q8, sempre a causa delle indicazioni per Tortolì posizionate da Anas e Provincia: i pendolari si ritrovano con ben tre possibilità di scelta e restano spiazzati, talvolta frenando di scatto. Non solo: una delle tre strade (quella lato agrumeti) è inadatta per i mezzi pesanti che però la imboccano ugualmente rischiando di finire incastrati. «Ma quel che più ci preoccupa – spiega l’assessore alla Viabilità Fabio Piras – è il fatto che molti camionisti stanno scambiando la via Roma di Muravera per la nuova 125 e, nei pochi momenti in cui magari la strada è libera, la attraversano con una certa velocità. Si sta mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, è urgentissimo perlomeno rifare le strisce pedonali. L’Anas o La Provincia, che ha competenza sulla via Roma, si attivino subito».

Senza contare i tempi di percorrenza tra Muravera e Cagliari ben più lunghi dei nove minuti in più ipotizzati dall’Anas: «Solo per arrivare a San Priamo – aggiunge Piras – tra trattori, camion e altri mezzi pesanti adesso servono venti minuti anziché dieci. Poi altri dieci per raggiungere lo svincolo, stiamo parlando di quasi un’ora di tempo in più per andare e tornare dal capoluogo».

L’accusa

Il sindaco di Muravera, Salvatore Piu non ha alcuna intenzione di far finta di niente di fronte a questo scenario soprattutto perché, nel corso del vertice in prefettura, gli erano state fornite delle garanzie ben precise: «I patti si rispettano – mette in chiaro Piu – e a me, in prefettura, gli enti coinvolti avevano garantito la messa in sicurezza della viabilità alternativa. Al momento i patti non sono stati rispettati e allora ci saranno delle conseguenze. Non è ammissibile che per mettere in sicurezza una galleria si metta a rischio un intero paese. Sono pronto a qualsiasi azione».

