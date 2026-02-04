Caos sugli impianti, il sindaco si dimette 

Colpo di scena a Palmas Arborea a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Lunedì il primo cittadino Emanuele Cadoni, in carica dall’ottobre 2020, ha presentato ufficialmente le dimissioni. Alla base di questa scelta ci sarebbe uno strappo con la Giunta dopo la riunione dello scorso 28 gennaio. «È una situazione che va avanti da fine dicembre – afferma Cadoni – e che ha fatto venir meno la fiducia nei confronti della Giunta e viceversa. C’è stato un momento di disaccordo, in cui è mancata la collegialità che ci ha contraddistinto in questi anni».

Il problema

Il nodo è la proposta di delibera sugli indirizzi per la predisposizione del bando per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali. Un’area sportiva che oltre ai campi da calcio a 5 e 11, è composta anche da due campi da padel, uno da tennis al coperto, uno all’aperto e un terzo finanziato qualche giorno fa dall’Unione dei Fenici con 150mila euro. «Sulla questione degli impianti – prosegue Cadoni – non siamo riusciti a trovare la quadra. Non tanto per l’aspetto amministrativo, perché non era di vitale importanza approvare quella delibera. Ma sono stati i rapporti personali con la Giunta a essere scalfiti, non sono stato coinvolto come sindaco ma come persona». Prima dell’ultima riunione dell’esecutivo nessuna avvisaglia di crisi. «Si tratta di una delibera che non abbiamo condiviso – afferma il vicesindaco Giuliano Cossu – e adesso vedremo come andrà a finire. Spero possa tornare sui suoi passi, mancano solo 3 mesi alla fine del mandato». «Non ci siamo trovati d’accordo sulla delibera che abbiamo esaminato» ripete l’assessore allo Sport, Andrea Pinna. Una proposta che andrebbe rivista. «In particolare la parte relativa alla gratuità della struttura – prosegue Simone Schirru, deleghe per Borgate e Programmazione – Eravamo pronti a discutere su un canone adeguato a carico di chi avrebbe preso la gestione ma non abbiamo trovato un accordo». In sintonia l’assessora ai Servizi sociali Sandra Cadoni. «Abbiamo cercato anche un’intesa ma senza riuscirci».

Gli scenari

Da lunedì sono iniziati i 20 giorni in cui il sindaco potrà ritirare le dimissioni. In caso contrario arriverà il Commissario fino alla data delle elezioni. «In questo momento non ci sono i presupposti – conclude Cadoni – ma non poniamo limiti alla provvidenza. Dovesse esserci un confronto con i componenti della Giunta potrei anche pensare a un passo indietro».

