Caos strisce pedonali: crescono le proteste 

Ennesime lamentele da parte di alcuni cittadini per le condizioni dell'attraversamento pedonale di via San Fulgenzio, in prossimità della rotonda che collega la strada a via Caracalla, via dell'Argine e via San Lorenzo. È una zona molto trafficata, in particolare la mattina e il pomeriggio. Le strisce sono una sopra l'altra, in alcuni punti anche sbiadite. Chi attraversa non sa esattamente in che punto deve farlo. «Ci si confonde proprio perché sono posizionate alla rinfusa», fa presente Pietro Masala, abitante della zona, «sicuramente quando furono tracciate quelle nuove non sono state cancellate le vecchie e il risultato è una situazione di pericolo». Ernesto Spiga, residente in via Caracalla, ricorda che nelle vicinanze ci sono delle scuole: «Bambini e ragazzini spesso attraversano senza guardare, inoltre ci sono automobilisti non rallentano. Bisogna mettere in sicurezza questo punto prima che qualcuno venga investito». (ste.lap.)

