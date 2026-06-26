Caos sosta selvaggia ai Giardinetti 

Sul marciapiede, nei passaggi pedonali, in corrispondenza degli scivoli. Spesso per una “toccata e fuga”, qualche volta anche per periodi di tempo più lunghi. Le auto in sosta selvaggia lungo i giardinetti di via del Redentore sono diventate una consuetudine, trasformando il punto di ritrovo per eccellenza di Monserrato in un’area sempre più soggetta a rischi per i pedoni.

Il caos

Accade soprattutto nel lato “a salire” della via, direzione statua del Redentore. Qui, i cartelli che indicano il divieto di sosta e fermata vengono puntualmente ignorati, con le auto che invadono la passeggiata e restringono non di poco la carreggiata. Basta quindi che passi un veicolo più largo del normale, come un camion, un furgone o – peggio – un mezzo di soccorso – per rischiare l’effetto tappo e il blocco della circolazione, con ripercussioni sul traffico.

A rimetterci sono soprattutto le fasce deboli: anziani che faticano a trovare le strisce pedonali libere per attraversare, o i bambini che frequentano la vicina scuola materna ed elementare e si ritrovano a dover attraversare in una giungla di automobili. Ci sono poi giorni e orari in cui la situazione si aggrava particolarmente. È il caso del sabato mattina, quando in via del Redentore si tiene il mercatino rionale e la viabilità sprofonda nel caos, con veicoli parcheggiati ovunque e tempi di percorrenza dilatati.

Le proteste

E se in tanti nella zona chiedono maggiori controlli per scoraggiare il fenomeno, c’è chi sostiene che la situazione sia peggiorata di recente. «Qualche anno fa era stato promesso che sarebbero state abbattute le barriere architettoniche e sono stati così rimossi i cordoli che delimitavano la passeggiata dei giardinetti», sostiene Fanny Cao. «Non si trattava di barriere, ma di dissuasori che limitavano un’invasione di macchine che poi puntualmente si è verificata».

Per l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi, in ogni caso, «è una questione che riguarda l’educazione, non l’aver pareggiato il marciapiede all’asfalto, che comunque è un intervento che risale a prima di questa amministrazione». Nonnoi promette anche una maggiore presenza delle forze dell’ordine: «Come cittadini dobbiamo prestare più attenzione a parcheggiare negli stalli appositi, mentre il Comune, dal canto suo, farà fare controlli più serrati agli agenti della polizia locale».

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