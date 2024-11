Caos Siria: cade Aleppo, voci di golpe 

Damasco. Lo tsunami mediorientale seguito al 7 ottobre 2023 sembra spazzar via un'altra decennale certezza: la tenuta del sistema di potere siriano, incarnato dal presidente siriano Bashar al Assad e per anni puntellato dagli sforzi militari, politici e diplomatici di Iran e Russia.

L'onda anomala sollevatasi nel remoto nord-ovest siriano controllato da forze jihadiste clienti della Turchia sta travolgendo quasi senza colpo ferire le principali città siriane del nord e del centro, a partire da Aleppo, minacciando proprio la stabilità del regime: ieri si sono susseguite voci di un golpe a Damasco a danno di Assad, secondo alcuni media da giorni fuggito a Mosca, secondo altri rintanato in un bunker del palazzo presidenziale. In serata è arrivata una laconica dichiarazione del raìs, che ha assicurato in una telefonata con l'omologo degli Emirati Arabi Uniti che la Siria «sconfiggerà i terroristi».

Grande incertezza

In questo marasma dai contorni più che mai incerti ma che vede fortemente indebolita la posizione militare iraniana nella Siria più vicina al Libano di Hezbollah, migliaia di civili sono in fuga dal conflitto e l'Onu ha avviato l'evacuazione del personale da Aleppo, caduta appunto nelle mani dei ribelli, mentre la Farnesina ha rassicurato sulle condizioni dei circa 300 italiani segnalati nel martoriato Paese mediorientale. Di questi 120 sono censiti proprio ad Aleppo e la maggior parte saranno evacuati nelle prossime ore verso Damasco, dove li attende l'ambasciatore Stefano Ravagnan, insediatosi nella capitale siriana solo pochi giorni fa.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che ad Aleppo hanno deciso invece di restare solo alcuni gruppi familiari italo-siriani e pochissimi religiosi italiani. Per il momento, ha detto il vicepremier, «non ci sono pericoli per i nostri connazionali, anche perché i ribelli hanno detto chiaramente che non toccheranno e non faranno operazioni ostili nei confronti dei civili, degli stranieri e anche dei cristiani».

L'offensiva, cominciata solo tre giorni fa, ha investito prima le campagne a ovest di Aleppo e poi l'intera metropoli siriana. Questa è stata conquistata totalmente nella notte di venerdì e nelle prime ore di ieri, mentre le forze governative si scioglievano come neve al sole in tutte le loro basi e postazioni, lasciando sguarniti gli aeroporti militari di Kuwairis, Abu Dhuhur, Nayrab e persino l'aeroporto internazionale di Aleppo, mai caduto nelle mani di insorti dall'inizio della guerra 13 anni fa.

La spinta dalla Turchia

Le forze curde, espressione dell'ala locale del Pkk e che hanno da tempo mantenuto una roccaforte ad Aleppo, hanno inizialmente tentato di approfittare del ritiro dei governativi e hanno per primi preso il controllo dello scalo internazionale della città. Solo nel pomeriggio, dopo aspri negoziati con le forze filo-turche, l'aeroporto è passato in mano ai jihadisti guidati da Ankara. Questi hanno proseguito verso sud, entrando senza colpo ferire in tutta la regione di Idlib, e penetrando, per la prima volta dopo quasi un decennio, in quella di Hama.

Qui, le forze russe si sono ritirate dall'aeroporto militare e dalla base di Sqeilibye. E mentre da Aleppo giungevano notizie dell'uccisione, in un raid aereo attribuito all'aviazione governativa o russa, di almeno 20 persone, tra cui due minori, l'offensiva jihadista raggiungeva la periferia di Homs, 100 chilometri a nord della capitale. Le fazioni ribelli del sud della Siria hanno attaccato postazioni governative a Daraa e Suwayda. E in serata sono giunte voci di scontri, nel centro di Damasco, tra fazioni governative rivali, guidate rispettivamente da elementi filo-iraniani e da altri filo-russi. L'agenzia governativa di notizie Sana ha smesso di inviare notizie, così come risultano bloccati numerosi siti Internet di media e istituzioni governative. Tutti indizi che portano a uno scenario impensabile fino a ieri ma che ora in molti prospettano: un golpe.

