Caos sale operatorie Fuga dalla Sardegna per un intervento 

Soltanto a luglio, quindici donne sarde malate di tumore al seno hanno preso la sofferta decisione di andare a farsi operare e curare fuori, a Milano soprattutto. I tempi d’attesa a Cagliari erano lunghi, più lunghi di quelli previsti dal protocollo del ministero. Due mesi e più per l’intervento chirurgico, inoltre c’era la Radioterapia oncologica a mezzo servizio perché è in corso la sostituzione dei macchinari: in tante hanno preferito affrontare il viaggio e il ricovero in un’altra regione.

La denuncia

Oggi i giorni in media sono 55, a volte diminuiscono un po’, altre risalgono, ma siamo lì. Ad aprile scorso la consigliera dei Riformatori Annalisa Mele aveva denunciato con forza «una situazione allarmante», con la riduzione del numero di ore di sala operatoria e tanti interventi saltati anche per l’assenza di un infermiere, ma le cose all’Oncologico non sono cambiate. I vertici dell’assessorato e dell’Arnas Brotzu (a cui fa capo il Businco) avevano assicurato un cambio di passo, era stato messo su un progetto di abbattimento delle liste di attesa che avrebbe dovuto portare l’inserimento di professionisti, il ricorso alle prestazioni aggiuntive (così come è stato fatto in diverse altre specialità) e ridurre i giorni dalla diagnosi all’operazione a una trentina. Ma non è successo.

Anziani in difficoltà

«Solo slogan, ogni volta che interpelliamo Regione e Aziende sanitarie dicono “lo faremo, prenderemo provvedimenti”, poi però non cambia nulla», avverte Salvatore Sanna, vicepresidente delle Acli Sardegna e responsabile del settore Salute. «Ad esempio, agli anziani della provincia di Sassari viene proposto di andare a Cagliari per una visita, duecento chilometri, e questo è intollerabile. Ci sono troppe disuguaglianze fra territori. Sempre più spesso viene chiesto ai pazienti di effettuare viaggi della speranza anche solo per una risonanza oppure sono costretti a pagare cifre spropositate per prestazioni intramoenia»

I dati

Anche sulla specialistica, in linea generale, il quadro è sconfortante. E dal Nord dell’Isola, chi può scende a Sud per fare Tac e Risonanze magnetiche, anche se l’appuntamento comunque te lo fissano dopo qualche mese.

Per il resto, una visita oculistica nel Cagliaritano ha la prima disponibilità è verso maggio/giugno 2024; una cardiologica a marzo, stesso discorso per una gastroenterologica. La colonscopia virtuale, che effettuano soltanto a Brotzu, va ad aprile 2024, quella “classica” non prima del 2025 a Nuoro; lunedì hanno riaperto le agende per la visita endocrinologica, gennaio/febbraio; per l’ortopedica ci vogliono almeno tre mesi; la prima disponibilità per la visita otorinolaringoiatrica è a giugno a Iglesias; a giugno anche la nefrologica, a Muravera; a Decimo ad agosto si può fare un’esofagogastroduodenoscopia; invece per l’uroflussometria non ci sono al momento date disponibili, e per una visita urologica bisogna attendere un paio di mesi.

Da una ricerca di Iares Acli e Swg che sarà pubblicata nei prossimi giorni, emerge che su 1000 maggiorenni residenti nell’Isola per il 55% il problema sociale più preoccupante è la sanità.

Risorse e promesse

I dati pubblicati ieri dal Sole24ore raccontano che «la Sardegna è al quarto posto nel Paese per spesa pro capite in sanità, ma allo stesso tempo è la terzultima per garanzia dei livelli essenziali di assistenza erogati. È chiara la forte discrasia tra i due dati e la totale incoerenza e inefficacia della spesa impostata dalla Giunta regionale sarda», dice il vicepresidente delle Acli Sanna.

«Non ci sono ancora effetti reali sull'abbattimento delle liste d’attesa per le visite specialistiche e la Sardegna è tra le Regioni che sta utilizzando le risorse già disponibili, che devono essere spese entro dicembre 2024. Nonostante le dichiarazioni dell’assessore Doria nessun euro disponibile è arrivato a oggi ai pazienti o agli erogatori convenzionati, e i risultati nel sistema pubblico sono inferiori, senza alcuna giustificazione plausibile, al periodo pre-Covid».

