Caos Roma, esonerato De Rossi 

Il clamoroso defenestramento coglie tutti di sorpresa: tifoseria, giocatori e lo stesso allenatore. La Roma caccia Daniele de Rossi e chiama al suo posto Ivan Juric, ex tecnico del Torino, arrivato nella Capitale già poche ore dopo. Nove mesi: tanto è durata l’esperienza sulla panchina giallorossa della sua bandiera, arrivata il 16 gennaio scorso per sostituire José Mourinho e sollevata dall’incarico nella notte tra martedì e ieri. «Una scelta presa nell’interesse della squadra», lo stringato comunicato dei Friedkin, proprietari della società piombati a Trigoria per prendere in mano la situazione. All’origine della decisione, gli scarni risultati di questo inizio di stagione.

L’insoddisfazione ha spinto la proprietà a cambiare immediatamente. A nulla è valso il contratto triennale a 2,5 milioni a stagione stipulato in estate e il mercato da 110 milioni condotto per intraprendere un progetto naufragato in quattro giornate. Appena tre i punti conquistati, scaturiti da tre pareggi (Cagliari, Juventus e Genoa) e una sconfitta (Empoli), anche se la crisi risale da più lontano. Era il 18 aprile quando i Friedkin, prima del ritorno nei quarti di finale di Europa League con il Milan, avevano annunciato la conferma del tecnico italiano che pochi mesi prima aveva firmato solo per sei mesi senza opzioni per il rinnovo. Ma da quella partita a oggi la Roma ha giocato tredici volte vincendo appena due partite. Un cammino che le ha impedito di centrare la seconda finale consecutiva in Europa League e di accedere alla Champions. Ciò nonostante a giugno è arrivato il rinnovo triennale promesso e il lancio di un progetto che ha rivoluzionato la rosa anche sotto indicazione del suo ormai ex allenatore. «I patti sono stati rispettati», aveva detto De Rossi prima della sosta parlando dell’impegno della società sul mercato e lasciando intendere l’esistenza di buoni rapporti deterioratisi tuttavia giorno dopo giorno sino all’esonero, figlio anche della brutta prestazione di Marassi contro il Genoa.

Il capolinea di un amore bruciato in appena nove mesi. Da calciatore e capitano della Roma come unico rimpianto aveva quello «di poter donare una sola vita» alla sua squadra. Diventandone l’allenatore ha avuto l’occasione di donargli anche la seconda, ma il finale è stato ben diverso. «Facciamo veloce per favore, fatemi andare a casa» si è limitato a dire De Rossi ai tifosi che, a Trigoria, lo hanno fermato per rincuorarlo e chiedergli foto e autografi. «Quanti ne vogliamo fare fuori ancora di allenatori? Vergognatevi, siete voi i responsabili», hanno detto furibondi a Lorenzo Pellegrini, «togliti la fascia da capitano». Sul cancello del centro sportivo giallorosso è apparso anche un adesivo con la scritta “Yankee go home”. Ora tocca a Juric. Per lui un contratto da due milioni fino al 30 giugno 2025 con un’opzione per un altro anno in caso di raggiungimento della Champions League. Non sarà semplice.

