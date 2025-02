Caos rifiuti, «Vogliamo vedere le carte» 

Vogliono vederci chiaro. Matteo Stochino, delegato dal Comune di Lanusei all’Igiene Urbana e Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, chiedono all’amministratrice straordinaria della Provincia Ogliastra Mameli di voler fornire in vista della riunione di martedì 18 tutta la documentazione relativa all’impianto di compostaggio di Quirra. «La documentazione risulta indispensabile per comprendere appieno la situazione e valutare le possibili soluzioni dell’emergenza», scrive Stochino. «Si richiede l’accesso e l’estrazione di copia della convenzione stipulata tra codesta spettabile Provincia e il gestore dell’impianto di compostaggio di Quirra», osserva Ivan Mameli chiedendo spiegazioni su: «Quali siano gli eventi straordinari e imprevedibili che hanno portato alla chiusura dell’impianto». Gli amministratori sono convocati a Tortolì per il 18 nell’aula di via Mameli.

