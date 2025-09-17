VaiOnline
Raccolta
18 settembre 2025 alle 00:15

Caos rifiuti, tessuti e oli all’ecocentro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’amministrazione comunale interviene per mettere ordine attorno ai contenitori per la raccolta di abiti usati e oli esausti, diventati deposito di rifiuti di ogni genere, come ingombranti, elettrodomestici, sacchi neri e scarti domestici. «Abbiamo riscontrato gravi comportamenti scorretti», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Marco Canu, che annuncia le novità a partire da oggi. «Procederemo alla rimozione dei contenitori stradali presenti nelle postazioni più critiche, ridefiniremo le postazioni attive che saranno ridotte nel numero e dotate di sistemi di videosorveglianza e potenzieremo il servizio di conferimento negli ecocentri comunali, in modo da offrire un’alternativa tracciabile, sicura e facilmente accessibile», spiega.
La prima fase operativa prevede la rimozione dei contenitori per tessili e oli esausti in viale Sardegna, via Porrino, via Colombo e via Catte, zona anfiteatro.
«Il servizio non verrà sospeso: i cittadini potranno conferire abiti usati e oli vegetali esausti nei punti raccolta degli ecocentri di Funtana Buddia e Prato Sardo, negli orari di apertura - aggiunge Canu -. Queste misure si inseriscono nel quadro di un’azione più ampia che prevede l’aumento dei controlli da parte della polizia municipale e la collaborazione del Corpo forestale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 