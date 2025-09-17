Caos rifiuti, tessuti e oli all’ecocentro 

L’amministrazione comunale interviene per mettere ordine attorno ai contenitori per la raccolta di abiti usati e oli esausti, diventati deposito di rifiuti di ogni genere, come ingombranti, elettrodomestici, sacchi neri e scarti domestici. «Abbiamo riscontrato gravi comportamenti scorretti», sottolinea l’assessore all’Ambiente, Marco Canu, che annuncia le novità a partire da oggi. «Procederemo alla rimozione dei contenitori stradali presenti nelle postazioni più critiche, ridefiniremo le postazioni attive che saranno ridotte nel numero e dotate di sistemi di videosorveglianza e potenzieremo il servizio di conferimento negli ecocentri comunali, in modo da offrire un’alternativa tracciabile, sicura e facilmente accessibile», spiega.

La prima fase operativa prevede la rimozione dei contenitori per tessili e oli esausti in viale Sardegna, via Porrino, via Colombo e via Catte, zona anfiteatro.

«Il servizio non verrà sospeso: i cittadini potranno conferire abiti usati e oli vegetali esausti nei punti raccolta degli ecocentri di Funtana Buddia e Prato Sardo, negli orari di apertura - aggiunge Canu -. Queste misure si inseriscono nel quadro di un’azione più ampia che prevede l’aumento dei controlli da parte della polizia municipale e la collaborazione del Corpo forestale».

