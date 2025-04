Caos rifiuti in ospedale, il Comune bacchetta la Asl: «Collaborate» 

La misura è colma. Sul tavolo della direzione Asl di via Piscinas è arrivata una dura lettera, a firma del responsabile del procedimento del Comune di Lanusei. L’oggetto è richiamare l’attenzione dell’ospedale sulla corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. La protesta formale arrivare a seguito delle continue lamentele da parte degli operatori Cosir. «Gli operatori della ditta incaricata della raccolta segnalano con preoccupante frequenza che nei bidoni destinati ai diversi materiali (carta, vetro, umido, indifferenziato) viene rinvenuta, quasi quotidianamente, spazzatura non differenziata, spesso contenuta in piccole buste, presumibilmente provenienti dai singoli reparti e servizi dell'ospedale». Una situazione anomala in una cittadina con numeri lusinghieri in fatto di raccolta differenziata. «Tale situazione non può essere tollerata, in quanto compromette l'efficacia del sistema di raccolta differenziata, aumenta i costi di gestione del servizio e può avere ripercussioni ambientali negative».

In chiusura della missiva l’invito a collaborare per il bene di tutti: «Vi invitiamo a sensibilizzare tutti gli addetti e i responsabili di ciascun reparto e servizio affinché si attengano scrupolosamente alle regole della raccolta differenziata, garantendo una corretta separazione dei rifiuti». (si. l.)

