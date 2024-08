Caos rifiuti, giro di vite per i negozi 

Ritiro temporaneo dei cassonetti fuori dalle attività commerciali che non rispettano le regole della differenziata, e dove puntualmente si creano delle discariche a bordo strada. Un modo per “educare” commercianti e ristoratori, in vista delle sanzioni che - annunciano dal Municipio - verranno applicate dopo i primi avvertimenti. «La tolleranza è finita», avverte il sindaco Graziano Milia, «non consentiremo più situazioni di degrado nelle strade della città».

Pugno di ferro

I controlli serrati vanno avanti da settimane, con diverse attività segnalate da cittadini e passanti. Il modus operandi è sempre lo stesso: verifica sul posto, e - in caso di irregolarità ripetute più volte - i mastelli vengono ritirati. «L’intento non è punitivo: una volta che i titolari delle attività vanno a riprendersi i contenitori», precisa il sindaco, «viene spiegato loro, per l’ennesima volta, come conferire correttamente i rifiuti. C’è chi l’ha capito e si è messo in regola, altri invece no. E oltretutto è emerso che alcuni non pagavano la Tari».

Le critiche

L’ultimo ritiro forzoso dei mastelli è del 10 agosto. «Il provvedimento presenta alcune anomalie», fa notare Tonio Pani, capogruppo del Polo civico, «compare il nome di un dirigente che manca dal Comune da quasi due mesi, e non c’è nessuna firma. Viene da pensare che l’atto non sia regolare e vogliamo vederci chiaro: è da tempo che segnalo dei disservizi nella raccolta dei rifiuti, serve un po’ più di buon senso da parte dei cittadini così come da parte della società che gestisce l’igiene urbana, altrimenti rischiamo di trasformare Quartu in una città letamaio. Ovviamente», conclude Pani, «dico questo a tutela dei cittadini che pagano regolarmente le tasse». L’ordine di servizio - precisano dal Comune - è in vigore da un anno. «La prossima settimana ne verrà emesso un altro dal nuovo dirigente, prevedendo anche la possibilità di sanzionare l’attività dopo una serie di avvertimenti», spiega il sindaco.

La commerciante

«Destinataria del recente provvedimento è la titolare della gastronomia di via Manara. «Lavoriamo tanto e produciamo molti rifiuti», spiega Denise Farci ammettendo la situazione di degrado nel marciapiede, «ho chiesto più volte altri mastelli ma la richiesta è rimasta inascoltata. Verso 4mila euro di Tari all’anno, e pago la pulizia dei mastelli ogni due settimane. E in cambio De Vizia me li ritira: cosa dovrei fare? Portarmi la spazzatura a casa?».

La linea del Comune non cambia. «Basta discariche e degrado fuori dalle attività», ribadisce Milia. «Obiettivo che cercheremo di raggiungere anche con gli ecobox che andremo a posizionare dopo l’estate per coprire i mastelli di negozi e locali che non hanno spazi all’interno dove poterli tenere». Un progetto sperimentale che partirà da viale Colombo. Inoltre, dal settore Ambiente viene assicurata la disponibilità a trovare soluzioni per gli esercenti.

