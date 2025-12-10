VaiOnline
Assemini.
11 dicembre 2025 alle 00:22

«Caos rifiuti e del nuovo appalto non c’è traccia»   

Critiche al servizio di raccolta e smaltimento gestito con proroghe annuali 

«Non ci ritirano più i rifiuti dalla zona interna della nostra attività commerciale perché considerata “proprietà privata”». La denuncia arriva da Luciano Mostallino, titolare dell’Hotel Grillo ad Assemini: «Gli operatori, da qualche mese a questa parte, dicono che il loro contratto non prevede il ritiro dei rifiuti all’interno di un perimetro di proprietà. Come mai, allora, negli altri esercizi (come, ad esempio, i supermercati), li ritirano ancora? Così ci costringono a posizionare una montagna di rifiuti sul marciapiede, creando disagio a noi e ai passanti».

Altre critiche per il servizio di raccolta. «Fino a qualche tempo fa gli addetti percorrevano la stradina privata fino a casa. Poi più nulla», ha aggiunto Luciano Cossu. Così i marciapiedi restano spesso invasi dai rifiuti, alla faccia del decoro urbano e creando disagi: «Siamo in attesa di vedere il nuovo appalto - ha commentato la consigliera di opposizione Niside Muscas - e nel frattempo, tra mastelli rotti, rifiuti abbandonati ed ecocentro non disponibile, il decoro urbano ne risente. Anche lo smaltimento dei rifiuti di grande quantità da parte di alcune attività produttive dovrebbe essere agevolato, ritirandoli nei loro punti di raccolta anziché pretendere di esporli ai bordi della strada».

L’appalto
Il contratto di affidamento dei servizi di igiene urbana alle società torinese San Germano (raccolta ed ecocentro) e fiorentina ETAmbiente (spazzamento e cestini) è stato firmato nel 2021 ed è scaduto un anno fa. Da allora nessuna nuova gara, mentre il vecchio contratto è stato prorogato, in teoria, sino a fine anno.
Una proroga dal valore di 1,4 milioni di euro, concessa per garantire continuità nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti, spazzamento e gestione del centri di raccolta, non lascia, evidentemente, tutti contenti. Tanto che, un semestre fa, lo stesso sindaco Mario Puddu aveva sanzionato la ditta appaltatrice San Germano per i disservizi nella raccolta porta a porta.

Le segnalazioni
C’è chi, a distanza di mesi, si lamenta ancora, come del fatto che non gli venga ritirata la carta perché non in possesso del mastello per contenerla: «L’ho inserita in una scatola, ma è rimasta lì», ha raccontato Luigi Tronci. E chi, come Mostallino, per anni ha ricevuto il ritiro fino a casa, per poi vederselo negato da un momento all’altro:

Primi miglioramenti
Intanto, dopo la sanzione di giugno la situazione sembra essere parzialmente migliorata. A luglio, agosto e settembre gli avvisi di sospensione dei ritiri erano scomparsi, per poi riapparire, ma in numero nettamente inferiore, a ottobre per i servizi “porta a porta”, “Ecomobile” e “centro di raccolta”.
E qualcosa inizia a muoversi: è in arrivo la nuova fornitura di contenitori per la differenziata domestica. Tutte le utenze iscritte a ruolo Tari che necessitano di nuovi contenitori sono invitate a prenotare la fornitura chiamando il numero verde della San Germano o recandosi personalmente negli uffici di via Sicilia.

