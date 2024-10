«Caos reparti, pazienti nei corridoi e sempre più medici si dimettono» 

Tutto esaurito. Anzi, anche di più. Al Brotzu il tasso di riempimento è «decisamente al di sopra di quello previsto per garantire la sicurezza delle cure», denuncia Luigi Mascia, direttore della struttura complessa di Chirurgia pediatrica e segretario regionale del Cimo-Fesmed, sindacato dei medici ospedalieri. Ma nel più grande ospedale dell’Isola, con medici e infermieri in stato di agitazione e pronti allo sciopero, intanto si assiste alla fuga di professionisti: due lettere di dimissioni sono appena state recapitate dal Pronto soccorso. Che si aggiungono a quelle dei sedici anestesisti persi negli ultimi due anni. E l’ultimo grido di malessere arriva dalla Chirurgia generale e d’urgenza, il cui direttore - per sopperire alla carenza d’organico - ha dovuto richiedere l’autorizzazione alle prestazioni aggiuntive del personale. Oltre mille ore extra contratto, per far andare avanti il reparto sino a fine anno.

Overbooking

Se non è al collasso poco ci manca, perché la struttura di via Peretti sembra racchiudere in sè tutti i mali della Sanità sarda. «La percentuale ottimale di occupazione dovrebbe essere del 75/80 per cento, noi siamo al 120 per cento di riempimento. Con le due Medicine dotate rispettivamente di 24 e 28 posti letto che sono arrivate a ricoverare anche cinquanta pazienti in altri reparti», prosegue Mascia. E siccome per quanto grande gli spazi sono quello che sono, e sobbarcarsi i pazienti di tre quarti dell’Isola non è possibile soltanto con la buona volontà, finisce che i malati in eccesso stanno nei corridoi. E qualcuno proprio ieri mattina è stato momentaneamente alloggiato persino nella sala dell’ecografia. «La situazione è drammatica, e la sofferenza non risparmia alcun reparto».

La fuga

Non sono un bel segnale i sedici anestesisti scappati dal Brotzu negli ultimi due anni, passati al privato o ad altre strutture sanitarie dove il carico di lavoro è inferiore e paradossalmente le paghe sono più alte. Una delle ragioni alla base della vertenza aperta da medici e infermieri dell’Arnas, che venerdì scorso, al termine di un’assemblea infuocata, ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione con richiesta di intervento del Prefetto, che per domani ha già convocato le parti (sindacati, Regione e Azienda sanitaria). Ma in realtà sembrano in parecchi a cercare condizioni ottimali altrove. Dal Pronto soccorso sono recentemente partite due lettere di dimissioni di altrettanti medici; ma il malumore è identico anche tra infermieri e ostetriche: pure loro sono in stato di agitazione, in attesa di convocazione del Prefetto e pronti allo sciopero. Non ci vogliono stare in quello che un tempo era il fiore all’occhiello della sanità pubblica sarda e oggi sembra una bomba a orologeria pronta a esplodere da un istante all’altro.

Gli organici

È banalmente una questione di numeri. Perché è ovvio che se la missione del Brotzu è reggere il peso dell’area vasta di Cagliari, se si trova a dover dare risposta a mezza Sardegna il personale e i posti letto dovrebbero aumentare. Ma questo non capita. «I nostri organici non sono in grado di reggere questo sovraccarico. Con l’elicottero che di continuo porta casi urgenti da tutta l’Isola e con l’utenza costretta a venire da noi perché gli ospedali periferici sono stati chiusi o non funzionano come dovrebbero», commenta Mascia. Così si ritorna agli anestesisti: quelli attuali sarebbero anche sufficienti per l’ordinaria attività della struttura di via Peretti, ma per dare riposte in tempi dignitosi a chi attende un intervento di qualsiasi tipo ne servirebbero almeno altri quindici. «È logica: tutti i reparti chirurgici hanno liste d’attese folli, ma è impossibile colmare il gap se non abbiamo gli specialisti che ci addormentano i pazienti».

Prestazioni aggiuntive

Così i direttori dei reparti fanno i salti mortali, e quando non basta sono costretti a chiedere ai piani alti di poter ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale. Come ha fatto il responsabile della Chirurgia generale e d’urgenza: per sopperire alla carenza d’organico e garantire i livelli essenziali di assistenza ha fatto domanda alla direzione per 1260 ore extra contratto per andare avanti sino a dicembre. Ne sono state concesse mille e ottanta. Ma dato lo stato d’agitazione, non è neppure certo che si facciano.

