Caos Puglia, salta il Campo largo 

Una nuova bufera giudiziaria con un’inchiesta per voto di scambio piomba sul voto per le comunali di Bari e spacca il centrosinistra che, in un clima già teso, si preparava a celebrare domenica le primarie per scegliere il candidato sindaco unitario. L’inchiesta ha portato a otto arresti e ha toccato la giunta regionale (della quale fa parte anche il M5s) con l'assessora regionale Pd, Anita Maurodinoia, soprannominata “lady preferenze”, indagata per voto di scambio che si è dimessa dall'incarico e dal partito. Ai domiciliari sono finiti suo marito, Sandro Cataldo, leader del movimento Sud al centro e il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli. Le accuse sono di compravendita di voti per le elezioni in due comuni della provincia di Bari e per le regionali.

Il leader del M5S Giuseppe Conte, in città per partecipare ad una iniziativa elettorale a sostegno di Michele Laforgia, si sfila dalle primarie annunciando che «non ci sono più le condizioni per svolgerle seriamente» e confermando il sostegno al proprio candidato. Un scelta che dal Nazareno definiscono «incomprensibile». «Se il M5S pensa di vincere da solo contro la destra proceda pure - fanno sapere i dem - ma abbia rispetto per la città di Bari, per gli elettori di centrosinistra e non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno. Il Pd resta al fianco di Bari che ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione».

La decisione

La decisione di Conte potrebbe creare una pesante spaccatura con i dem che potrebbe portarli a sostenere il loro candidato senza cercare una mediazione nell’ambito del Campo largo, che ora esce decisamente ammaccato da questa vicenda. Polemiche, arresti e indagini stanno funestando la campagna elettorale, e in città è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein per il comizio conclusivo del candidato Vito Leccese. «Il Partito democratico - dice - non accetta voti sporchi. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali senza farsi alcuno scrupolo non può trovare alcuno spazio nel partito che stiamo ricostruendo, qui deve trovare porte chiuse e sigillate».

A Bari è al lavoro la commissione del Viminale che valuterà se ci siano infiltrazioni mafiose nell'amministrazione e deciderà se sciogliere il Comune. Il caso Bari è anche all'attenzione della commissione parlamentare antimafia che nei prossimi giorni sentirà il governatore pugliese Michele Emiliano e il sindaco Antonio Decaro.

RIPRODUZIONE RISERVATA