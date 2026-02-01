VaiOnline
Sanità.
01 febbraio 2026 alle 01:03

«Caos pronto soccorso, un piano senza risorse» 

«Pronto Soccorso al collasso: piani senza risorse, dimissioni forzate e reparti già oltre ogni limite». Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità, contesta il decreto con cui l’assessorato regionale alla Sanità istituisce il Coordinamento per la redazione del Piano regionale per la gestione del sovraffollamento nei Pronto soccorso e dei flussi di ricovero.

«Si tratta di un provvedimento che riconosce formalmente l’emergenza ma non introduce soluzioni immediate, risorse aggiuntive né strumenti realmente vincolanti». Angioni è critico. «Si parla di urgenza, ma si prevedono 30 giorni per il Piano regionale e altri 20 giorni per quelli aziendali, mentre l’emergenza è già esplosa e il personale continua a lavorare in condizioni insostenibili. Il decreto fotografa correttamente una situazione drammatica e ormai strutturale ma scarica ancora una volta l’emergenza sulle spalle dei lavoratori della sanità».

