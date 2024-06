Caos Pronto soccorso: «Più pazienti, le attese saranno interminabili» 

Pronto soccorso in affanno, ma tutti sanno che il peggio deve ancora venire, questione di giorni. I carichi sono pesantissimi già da tempo, con le traumatologie praticamente tutte chiuse nei territori e i pazienti che si riversano in massa negli ospedali cagliaritani, dove le attese sono di molte molte ore anche soltanto per fare una semplice lastra, quando basterebbe ad esempio chiedere ai privati convenzionati di contribuire attivamente e alleggerire il peso di determinati casi. I medici sono pochi, e quando ci sarà il pienone di turisti gli accessi avranno un’impennata difficilmente gestibile.

Per questo le associazioni del 118 lanciano l’allarme e chiedono all’assessore alla sanità Armando Bartolazzi – un incontro è in programma domani – un intervento deciso per scongiurare il caos.

Le criticità

«Le criticità nei Pronto soccorso sardi, e in particolare nelle Asl di Cagliari, Carbonia e Oristano, ormai sono diventate la norma. Lunghe attese per i pazienti e le ambulanze, presìdi sanitari (barelle, collari, eccetera) lasciati dalle organizzazioni che trasportano i pazienti, che spesso vengono spesso persi nelle strutture, discussioni accese tra operatori: tutto questo contribuisce a creare un quadro complicato», sottolinea Pierpaolo Emmolo, presidente del Socor Sardegna, che raggruppa numerose associazioni di volontariato “libere” che operano con la Centrale del 118.

«A volte si presentano occasionali momenti migliori, ma soltanto perché non esistendo un protocollo comune di accoglienza nei vari Ps, il tutto è lasciato “all’inventiva” del personale in servizio che, in base alla situazione in cui deve agire e alle sue competenze, può trovare soluzioni efficaci per liberare e rendere rapidamente disponibili i mezzi di soccorso».

Il potenziamento

Detto questo, chi lavora ogni giorno sul campo sa bene che il contesto è drammatico. «A breve dovremo affrontare l’aumento esponenziale dei pazienti dovuto alle presenze turistiche, e certo non ci aiuta ciò che l’Areus sta attuando, con l’obiettivo dichiarato di voler migliorare la risposta all’utenza, ma che in realtà porterà ulteriore disagio».

Spiega Emmolo che «il piano di potenziamento nelle zone marine più frequentate, discusso in occasione dell’incontro di aprile con i rappresentanti delle organizzazioni che operano nel 118, nella parte che prevede la riproposizione delle postazioni già previste negli anni passati ha avuto l’approvazione dei delegati. Ma l’avvio sarebbe dovuto essere il 1° giugno, poi il 15, invece a oggi è in gran parte ancora fermo». E non è tutto: le associazioni consolidate e riconosciute hanno «contestato fortemente la successiva decisione di inserire in questo piano parti del provvedimento di riordino regionale – deliberato dalla Giunta Solinas pochi giorni prima delle elezioni – che di fatto squalifica il servizio e apre a operatori quantomeno “discutibili” che utilizzano lo sfruttamento del lavoro nero».

I sindacati

Intervengono anche i sindacati: «Bisogna dare risposte immediate ai lavoratori, stremati dalla fatica, e ai cittadini, che non trovano le cure necessarie quando ne hanno bisogno», sottolinea il segretario regionale confederale della Uil Guido Sarritzu. «Solo al Santissima Trinità al pronto soccorso ora c’è un centinaio di pazienti al giorno, e mancano i posti letto per i ricoveri. Gli accessi al Brotzu e al Policlinico sono ovviamente più elevati. Serve un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, per aiutare il personale sotto stress e garantire il diritto alle prestazioni sanitarie ai cittadini. L’assessore Bartolazzi raccolga l’appello di Cgil, Cisl e Uil per un incontro al più presto, un’emergenza come quella che stiamo vivendo non l’avevamo mai vista».

