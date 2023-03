Caos pronto soccorso  In fila per tre ore anche in codice rosso  

Mancano i medici e si rischia di dover aspettare fino a tre ore per essere visitati, anche se trasportati in ospedale con l’ambulanza in codice rosso. Da tempo la situazione nei tre pronto soccorso dell’area vasta di Cagliari (Brotzu, Policlinico di Monserrato e Santissima Trinità) è molto complicata, sia per la carenza di personale sia per il fatto che la chiusura dei piccoli ospedali del territorio e di altre strutture nel capoluogo (in particolare il pronto soccorso dell’ospedale Marino) ha aumentato il flusso dei pazienti.

Lavoro massacrante

Un problema che genera un superlavoro per i pochi medici e infermieri presenti, chiamati a un carico oramai insostenibile. Chi lavora nell’attività di emergenza-urgenza, complice la carenza di personale, è più volte costretto a turni molto lunghi, a dover effettuare anche tre notti alla settimana e gestire momenti di tensione da parte dei pazienti o dei loro familiari. La difficoltà non è di un pronto soccorso in particolare: ci sono giorni in cui in sofferenza va il Policlinico, altri il Santissima Trinità e altri ancora il Brotzu. Quest’ultimo, il principale della Sardegna, è peraltro l’unico delegato per trattare patologie tempo-dipendenti: significa che, per esempio, chi è colpito da infarto o ictus viene automaticamente trasportato al Brotzu.

Carenza di posti letto

Ci sono pochi medici e infermieri per gestire un alto numero di pazienti che necessitano di assistenza e cure, ma allo stesso tempo ci sono pure pochi letti con lunghe attese prima che si liberi un posto (spesso dovendo aspettare direttamente nell’ambulanza, anche dopo il triage, tenendola impegnata per ore in fila col motore acceso). «Ultimamente è capitato più volte un intasamento di ambulanze: gli operatori del triage parlano di una carenza di letti», segnala Mario Vicentini, presidente dell’associazione Alba. «Questo comporta anomalie nel servizio, perché il nostro compito finisce all’arrivo in pronto soccorso. L’ambulanza viene usata come luogo di degenza, togliendola al territorio. Gli operatori del pronto soccorso si danno da fare, non imputiamo a loro queste incongruenze operative: è il sistema a monte che non va bene». A fine 2022 il nuovo assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, dopo aver visitato le varie strutture, ha proibito di tenere i pazienti nei corridoi.