Caos Pro Loco: «Qui non c’è bisogno della politica» 

Nella Pro Loco a pezzi sono rimasti due consiglieri comunali. Per la maggioranza, Federico Alterio, per la minoranza Bettina Pisano. Quest’ultima, alla prima esperienza in Pro Loco, commenta: «Posso solo prendere atto delle dimissioni del direttivo. Le motivazioni manifestano scontentezza tuttavia avrei proseguito nell’interesse della comunità e dell’immagine della Pro Loco stessa. Mi rammarica un po’ il tempismo con cui si è proceduto, in procinto di una fiera. Auspichiamo che il lavoro fatto finora non vada perduto, anzi migliorato». Federico Alterio la vede in modo molto diverso: «Ho preferito non dimettermi perché nella Pro Loco non ci sarà più bisogno della parte politica, sia di maggioranza che di minoranza». L’assessora al Turismo Francesca Loi ha invece fatto un passo indietro: «Per questioni personali e per difficoltà nel conciliare l’attività amministrativa e il lavoro. La Pro Loco, in due anni e mezzo, ha funzionato in maniera esemplare, abbiamo portato avanti le manifestazioni dandogli continuità. Spazio ai giovani e alle persone che vorranno dedicare il loro tempo, perché insieme alle Falere possono davvero fare la differenza. Mi aspetto continuità. Rimarrò socia, come lo ero prima». (p. cam.)

