Caos poliambulatorio, la sindaca smentisce il blocco del cantiere  

La voce correva tra le vie di Sestu e nelle piazze virtuali dei social scatenando rabbia e delusione: durante i lavori di ristrutturazione e riconversione nel poliambulatorio di via Dante era stato trovato un grave cedimento strutturale, bloccando tutto a tempo indeterminato.

Nel consiglio comunale di giovedì è stata la stessa sindaca Paola Secci a smentire: «La Asl mi ha garantito che i problemi saranno risolti al più presto, e il servizio tornerà presto a Sestu», ha detto la prima cittadina. Il poliambulatorio aveva chiuso completamente i battenti a dicembre, per i lavori per trasformarlo in una “Casa di Comunità”, più moderna e con più reparti. La riapertura era prevista per agosto. «Trapelano indiscrezioni sui social preoccupando i cittadini, e nessuno ci informa su come vanno questi lavori», ha fatto notare la consigliera di Progetto per Sestu Valentina Meloni. Alla sindaca dunque il ruolo di calmare gli animi. «Siamo in continuo contatto con la Asl ed effettivamente ci sono stati problemi di consolidamento. Presto dovrebbero giungerci più informazioni. Non è certa la data di riapertura, ma mi hanno garantito che non appena risolto questo problema i servizi torneranno a Sestu, in tempi ragionevoli. Addirittura mi hanno chiesto se i servizi della Neuropsichiatria infantile possono andare al posto della Guardia Medica nei locali di via di Vittorio, quindi si parla già di riorganizzazione», ha rassicurato. Nella giornata di ieri era prevista una comunicazione da Asl, ma non è arrivata, forse anche a causa dello sciopero generale. Intanto resta il disagio per 23 mila abitanti di Sestu e non solo.

