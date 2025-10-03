VaiOnline
Sestu.
04 ottobre 2025 alle 00:37

Caos poliambulatorio, la sindaca smentisce il blocco del cantiere  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La voce correva tra le vie di Sestu e nelle piazze virtuali dei social scatenando rabbia e delusione: durante i lavori di ristrutturazione e riconversione nel poliambulatorio di via Dante era stato trovato un grave cedimento strutturale, bloccando tutto a tempo indeterminato.

Nel consiglio comunale di giovedì è stata la stessa sindaca Paola Secci a smentire: «La Asl mi ha garantito che i problemi saranno risolti al più presto, e il servizio tornerà presto a Sestu», ha detto la prima cittadina. Il poliambulatorio aveva chiuso completamente i battenti a dicembre, per i lavori per trasformarlo in una “Casa di Comunità”, più moderna e con più reparti. La riapertura era prevista per agosto. «Trapelano indiscrezioni sui social preoccupando i cittadini, e nessuno ci informa su come vanno questi lavori», ha fatto notare la consigliera di Progetto per Sestu Valentina Meloni. Alla sindaca dunque il ruolo di calmare gli animi. «Siamo in continuo contatto con la Asl ed effettivamente ci sono stati problemi di consolidamento. Presto dovrebbero giungerci più informazioni. Non è certa la data di riapertura, ma mi hanno garantito che non appena risolto questo problema i servizi torneranno a Sestu, in tempi ragionevoli. Addirittura mi hanno chiesto se i servizi della Neuropsichiatria infantile possono andare al posto della Guardia Medica nei locali di via di Vittorio, quindi si parla già di riorganizzazione», ha rassicurato. Nella giornata di ieri era prevista una comunicazione da Asl, ma non è arrivata, forse anche a causa dello sciopero generale. Intanto resta il disagio per 23 mila abitanti di Sestu e non solo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras