Caos Pnrr, opposizioni all’attacco  

Il caos sul Pnrr - la trattativa delicatissima con Bruxelles s’intreccia con i ritardi nella messa a terra dei progetti - e la lite tra i sindaci sulle risorse, assieme alle opposizioni che chiedono a gran voce che il Governo vada in Aula per un’operazione di trasparenza sullo stato di attuazione del Piano. Uno scenario di fibrillazioni cui si aggiunge lo scontro sui reati fiscali, una misura spuntata all'ultimo nel Consiglio dei ministri che ha varato il decreto bollette. Ostacoli che Giorgia Meloni ha messo nel conto, come ribadisce parlando in generale del «programma ambizioso» del Governo in un messaggio a Confapi.

Meloni non replica

«Gli ostacoli non mancheranno, ma non ci manca il coraggio», dice senza entrare nel merito di nessuna delle polemiche. Rimane a Palazzo Chigi per tutto il giorno, interviene al Summit for Democracy organizzato da Joe Biden e rilancia il presidenzialismo come riforma che può rafforzare la democrazia. E in serata sente Volodymyr Zelensky in una telefonata di quaranta minuti. La premier lascia invece ai suoi ministri, Raffale Fitto e Giancarlo Giorgetti, a difendere pubblicamente la bontà dell'azione del Governo.

Tensioni in Parlamento

In Parlamento infuria la polemica non solo sul Pnrr, ma anche sul nuovo decreto omnibus: il provvedimento contiene, oltre che gli aiuti contro il caro energia, diverse misure per la sanità e un pacchetto fisco che proroga le sanatorie della pace fiscale e introduce «cause speciali di non punibilità» per chi ha dichiarato ma non pagato, a patto che si metta in regola. Un film già visto, attaccano le opposizioni salite sugli scudi a dicembre con la manovra, per sventare l'introduzione di quello che definiscono «un condono» (il Pd), un «favore agli evasori» (M5s), «una vergogna» (Avs). Per il Governo non si tratta affatto, invece, di un condono: «Si tratta di evasione dichiarata», di non far finire nel penale chi non ha potuto pagare ma poi ha saldato e si è rimesso in regola, difende la scelta il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando peraltro che «le parti discutibili sono rimaste fuori». Il Governo interviene infatti - è la spiegazione perché la norma nelle bozze non c'era e il testo non è ancora arrivato in Gazzetta ufficiale -solamente sugli omessi versamenti Iva e ritenute e sull'indebita compensazione, lasciando fuori cioè quei reati su cui è chiaro il dolo, come l'infedele o l'omessa dichiarazione che tanto avevano fatto discutere prima di Natale. Peraltro, spiegano dall'esecutivo, non si introducono misure nuove: si estende una norma esistente, allineando i casi di depenalizzazione al percorso della pace fiscale. Lo stesso intento dichiarato dall'esecutivo nella sessione di bilancio, quello di cambiare il rapporto con i contribuenti, tendendo la mano a chi «non ce la fa», non a chi intenzionalmente vuole frodare il fisco.