«Caos pediatri, l’Asl impreparata» 

«In questi anni ho dato tutto per i bambini quartesi e non accetto di essere additato come il colpevole di questa assurda situazione che si è venuta a creare». Tonio Simbula ha 67 anni ed è il pediatra che nei giorni scorsi ha affisso il cartello fuori dal suo ambulatorio in viale Colombo in cui avvisava di aver cessato dal primo novembre “l’attività di pediatra convenzionato”, lasciando di fatto centinaia di bimbi senza assistenza. Mancato preavviso? «Assolutamente no, l’Asl sapeva tutto da luglio», ribadisce il pediatra che spiega la sua versione dei fatti.

Lo sfogo

«Mi hanno fatto passare per la persona che lascia la gente in difficoltà e non è affatto così» dice, «in primo luogo io ero il medico più massimalista di tutti, avendo di fatto 938 pazienti e non me ne venivano dati altri perché avevo già ampiamente superato la soglia degli 880». Detto questo, «il 14 luglio ho fatto un concorso nazionale per scuole di specializzazione ottenendo un buon risultato. Per questo in quegli stessi giorni mi ero recato in via Romagna per avvisare che probabilmente nei mesi successivi sarei andato via e di organizzarsi per cercare un sostituto».

Le tappe

Più avanti, «il 20 settembre ho avvertito anche della situazione il direttore generale e lo stesso giorno sono andato al settimo piano dal direttore del distretto Quartu-Parteolla Ugo Storelli. In quell’occasione ho parlato con il suo segretario dicendo “avete reperibilità per sostiturmi?”, invece a quanto pare non ce l’avevano ma certo non per colpa mia». Tra l’altro poi, «il problema se non adesso, si sarebbe posto tra qualche mese perché io comunque a marzo sarei andato in pensione». Sta di fatto che «il 29 ottobre ho avuto notizia di aver vinto un posto in radiologia diagnostica, come avevo previsto e così ho avvisato tutti. Tra l’altro, quello che mi ha fatto molto male è essere visto da alcune persone, come uno che voleva lavorare privatamente, quando io in trent’anni non mi sono mai fatto pagare niente e sono sempre stato disponibile». La realtà è che «l’Asl si è fatta trovare impreparata e senza sostituti, vedi anche quanto accaduto per la morte improvvisa della dottoressa Avignone. Io sono sempre stato un uomo di cultura e ho solo fatto dei passi per migliorarmi e non meritavo di essere trattato così».

I messaggi

A rendere queste giornate meno amare sono però arrivati i messaggi di stima dei genitori dei piccoli pazienti del dottor Simbula, «parole affettuose che mi sono rimaste nel cuore» dice il pediatra mentre ne mostra alcun: “buongiorno dottore, con grande dispiacere abbiamo appreso che non sarà più il nostro pediatra. Ci mancherà tanto. Grazie per tutte le cure preziose e premurose che ha donato ai nostri bambini”.

La situazione

Intanto si cercano soluzioni per risolvere l’emergenza pediatri. I sei rimasti hanno superato la soglia di pazienti prevista, e uno di questi andrà in pensione a gennaio. È stato già chiesto l’invio immediato di un sostituto e sarà chiesto ai pediatri di aumentare a 1000 il numero dei pazienti in modo da poter distribuire i bimbi del dottor Simbula e anche quelli nuovi che ancora attendono l’assegnazione di un medico. Una nuova sostituzione sarà richiesta poi a gennaio quando andrà in pensione l’altro pediatra. «Mi dispiace per la situazione che si è creata» dice ancora Simbula, «ma non è certo dipeso da me che anzi ho fatto in modo di avvisare anticipatamente proprio per non creare disagi».

