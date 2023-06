Caos Pd, elezioni azzerate 

Il giudice ha azzerato l’organigramma del Pd ogliastrino. La sentenza del Tribunale di Lanusei sgretola le certezze emerse dopo le elezioni interne al Partito democratico. Da ieri, alla luce della decisione del giudice Giada Rutili, Ivan Puddu non è più il segretario Dem e a cascata anche gli altri incarichi sul territorio sono vuoti: la loro proclamazione è nulla. Il giudice, intervenuto nell’ambito dell’attività del partito sussistendo «gravi motivi», ha accolto il ricorso di Matteo Stochino, il tesserato sconfitto alle elezioni dello scorso febbraio, che chiedeva la decadenza di alcuni componenti della commissione per il congresso per incompatibilità con la loro candidatura nelle liste di Puddu e l’incompatibilità con il ruolo di commissario di Rocco Cerina e la violazione di norme procedurali.

La sentenza

Secondo il giudice cinque dei componenti della commissione provinciale, ovvero l’organo imparziale che valuta l’esito delle elezioni, si sono candidati nelle liste di Puddu. Si tratta di Giovannina Busia, Alessandra Pistis, Antonello Nieddu, Paolo Aragoni e Marco Demurtas. «Con la loro candidatura nelle liste elettorali o con la sottoscrizione di una lista di terzo - recita la sentenza - sono automaticamente decaduti da ogni funzione di commissario, ogni atto da loro posto in essere deve considerarsi non compiuto validamente». Il giudice ritiene che «il loro comportamento sia gravemente colposo».

Le reazioni

È deluso, Ivan Puddu, imprenditore di 45 anni, segretario decaduto, ma resta comunque combattivo. «Accettiamo la decisione della giudice, ma sotto il profilo politico non è accettabile che sia un giudice a doversi esprimere. Siamo convinti che noi abbiamo vinto con i voti, ma la sentenza dice che siamo tornati indietro a febbraio». Puddu aggiunge: «I voti sono nei verbali dei circoli, attendiamo a questo punto che qualcuno si prenda la responsabilità di leggerli e proclamare definitivamente i delegati in seno all’assemblea, e quindi il segretario della Federazione Ogliastra». Matteo Stochino (42), avvocato di Lanusei, è uscito sconfitto dalla competizione per la segreteria ma il Tribunale gli ha dato ragione a distanza di quattro mesi. «Non ho mai avuto dubbi sul fatto che il Tribunale riconoscesse piena dignità a quell’insieme di valori e di principi di democrazia interna con i quali gli organi di garanzia del Pd non hanno voluto confrontarsi. Ora, però, è il momento che anche il partito faccia la sua parte per superare lo stallo e recuperare il terreno perso in questi mesi». Dal gran caos emerge una profonda spaccatura interna al Pd: «L’Ogliastra - conclude Stochino - ha bisogno che il Partito democratico riprenda a fare politica e per questo serve il contributo responsabile di tutti».

